Com Aramis Trindade, Romeu e Julieta ganha versão em cordel no Recife

Espetáculo traz Romeu e Julieta em versão popular (Divulgação)

“Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna” chega ao palco do Centro Cultural Marcos Hacker de Melo, no Recife, nos dias 24 e 25 de outubro, às 20h. O espetáculo, em formato de cordel, revisita o clássico de William Shakespeare sob a ótica de Ariano Suassuna, valorizando a cultura popular nordestina e recontando a mais famosa história de amor do mundo com sotaque e poesia brasileiros.

No primeiro ato, o ator pernambucano Aramis Trindade interpreta o poema de 98 sextilhas escrito por Suassuna, acompanhado de trilha sonora original armorial composta e gravada por Zé da Flauta. O monólogo narra a trajetória dos amantes veroneses que se apaixonam apesar da rivalidade entre suas famílias, em uma interpretação que mistura emoção, música e tradição.

Em seguida, ele incorpora o próprio Ariano Suassuna em uma mini aula-espetáculo, na qual apresenta ao público curiosidades sobre a origem de Romeu e Julieta, as diferenças entre as versões de Shakespeare e Suassuna, além de reflexões sobre o movimento Armorial, a literatura de cordel e a cultura popular nordestina.

A montagem propõe ainda um diálogo entre teatro, música e poesia, explorando temas universais como amor, ódio, vingança e destino sob o olhar da cultura brasileira. Com 45 minutos de duração e classificação livre, a peça é uma homenagem à força da arte popular nordestina.

