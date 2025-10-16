Festival Internacional de Dança ocupa ruas e teatros do Recife

: Em sua 28ª edição, o Festival Internacional de Dança levará mais de 20 espetáculos gratuitos a teatros e espaços públicos da cidade, com destaque para a massiva presença de artistas e coletivos recifenses, além de grupos nacionais e internacionais

Espetáculo 'Piracema', do emblemático Grupo Corpo, terá sessões nesta sexta-feira e sábado (Foto: José Luiz Pederneiras)

Em ritmo de frevo, o Recife se prepara para dançar com o mundo. De amanhã até o dia 26, a cidade se torna palco da 28ª edição do Festival Internacional de Dança, que reúne mais de 20 espetáculos em diferentes espaços, entrelaçando hip-hop, flamenco, cavalo-marinho e outras linguagens de diversas partes do Brasil e do exterior. No centro dessa grande roda, o coração pernambucano do evento bate forte, com os grupos locais representando mais de 70% da programação oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Para celebrar essa potência e olhar para o futuro sem esquecer do passado, o festival inaugura um novo ciclo com o tema Memória em movimento. A proposta conceitual parte da lembrança dos corpos e movimentos que foram construídos e impulsionam a cena coreográfica. Não por acaso, a edição prestará sua homenagem ao coletivo pernambucano Acervo RecorDança. “É um grito de pessoas que se dedicam justamente a registrar a memória da dança em Pernambuco”, afirma Dado Sodi, responsável pela curadoria desde 2022, quando curador desde 2022, quando o festival voltou a acontecer após três anos suspenso pela Covid-19.

Elevando ainda mais o tom da celebração, a abertura ficará a cargo do consagrado Grupo Corpo, de Minas Gerais. A companhia, uma das mais longevas e com reconhecimento internacional, comungará seu aniversário de 50 anos com o público nos espetáculos Parabelo e Piracema, hoje e amanhã, a partir das 19h, no Teatro de Santa Isabel. “O evento se tornou uma plataforma pronta para acolher grupos desse porte, tanto pela estrutura quanto pelo respeito que o Recife conquistou dentro do circuito”, garante Dado.

A poucos quilômetros dali, no Teatro do Parque, surge outro destaque. Primeiro grupo afro de dança do Recife e patrimônio vivo da cidade, o conjunto Bacnaré encena o espetáculo Nações Africanas, na segunda-feira, às 14h, atestando que a diversidade de movimentos do estado transcende em muito as fronteiras do frevo. “A produção local, por si só, já é muito rica, diversa e de uma qualidade suficiente para sustentar o festival inteiro”, observa o curador. No Hermilo Borba Filho, a noite de terça será dedicada aos frutos dessa cena fértil. O projeto Primeira Cena apresentará quatro coreografias inscritas por artistas iniciantes da dança pernambucana.

Para dialogar com a nossa riqueza, o festival também abre seus palcos para expressões globais. Entre elas, o coreógrafo espanhol Edward Noca, da companhia Rosa Flamenca, que retorna após o sucesso da edição passada com Ellas en Lorca, uma produção Brasil-Espanha, com exibição na quinta, às 19h, no Teatro Apolo. “O Recife hoje é, de fato, um lugar onde a dança nacional e internacional se encontram”, celebra Dado.

Dessa forma, seja no centro ou no bairro, nos teatros históricos ou nas praças, o recifense não precisa ir longe. A cidade inteira se torna um grande palco para assistir à diversidade do Festival Internacional de Dança. “Queremos que o público sinta a força da dança, independentemente do poder aquisitivo. Quando alguém tem esse primeiro contato, pode nascer o desejo de dançar, ou simplesmente de aprender a apreciar o que a dança tem de mais valioso”, diz o curador, sabendo que a formação de público se dá através do encontro e da experiência.





28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO RECIFE

De 17 a 26 de outubro

DIA 17 (SEXTA-FEIRA)

Parabelo e Piracema, Grupo Corpo (MG)

Horário: 19h

Local: Teatro de Santa Isabel

(Libras + Audiodescrição)

DIA 18 (SÁBADO)

Tardezinha no La Greca e abertura da exposição RecorDança: Acervo em Movimento

Horário: A partir das 14h

Local: Murillo La Greca

Exposição Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento

Horário: 18h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Show de Flaira Ferro (PE)

Horário:19h

Local: Teatro Apolo

(Libras)

Le Sacre du Sucre, com Léna Blou (França)

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque

Parabelo e Piracema, Grupo Corpo (MG)

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel

(Libras + Audiodescrição)

DIA 19 (DOMINGO)

Aulão de Frevo, com Flaira Ferro (PE)

Horário: 10h às 11h30

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Cavalas, com Alana Falcão e Ana Brandão (BA)

Horário: 18h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

(Libras + Audiodescrição)

DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA)

Nações Africanas, Bacnaré (PE)

Horário: 14h

Local: Teatro do Parque

(Libras)

DIA 21 (TERÇA-FEIRA)

Memória do Mundo, Cia Etc. (PE)

Horário: 12h

Local: Praça do derby

Projeto Primeira Cena

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Meu Frevo é assim , Cia de dança Recifervo / Corpo Fé: Trânsitos de presenças, ausências e águas , de Irys Oliveira / Fissura , de Samuel José / Corpos que dançam entre gerações e memórias , da Escola Viradança

Cine Dança

Horário: 19h

Local: Teatro do Parque

Rastros e Rotas , de Yuriê Perazzini (ES) / Saramuná , de Gabriela Moura (PE) / Longa Repentino , de Drica Ayub (PE) / Cartas de Despedida , de Samuel Dompierry (BA) / Andanças , da Cia NuA - Núcleo Artístico de dança-teatro (PR)

Os Guerreiros: A Luta pela Sobrevivência, Balé Afro Raízes (PE)

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque

DIA 22 (QUARTA-FEIRA)

Dancemos... que o mundo se acaba!, BiNeural-MonoKultur (Argentina)

Horário:10h e 14h

Local: Teatro do Parque

Bolor, Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

Horário: 19h

Local: Hermilo Borba Filho

(Libras)

Delírio, Ângelo Madureira (SP)

Horário: 20h

Local: Teatro Apolo

(Libras)

DIA 23 (QUINTA-FEIRA)

Ellas En Lorca, Companhia Rosa Flamenca (Espanha)

Horário: 19h

Local: Teatro Apolo

Onde a Vida Insiste, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

Horário:19h

Local: Praça da Várzea

(Libras)

Corpos, Cia La Mangroove (França)

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque

DIA 24 (SEXTA-FEIRA)

Orunmmilá, Orun Santana (PE)

Horário:14h e 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

(Libras)

Para Expectativa Somente Desvios, Marcos Teófilo (PE)

Horário: 20h30

Local: Teatro Apolo

(Libras)

DIA 25 (SÁBADO)

Batalha da Escadaria (PE)+ From Afrobeats to hip Hop Heat!, Serafin’s Company (PE) + Batalha de All Style (PE) + Baile Charme (PE)

Horário: 15h às 21h

Local: Compaz Eduardo Campos

O Encontro da Tempestade e a Guerra, Circo Experimental Negro (PE)

Horário: 17h

Local: Teatro Apolo

Ciclobrega, Lúden Cia de Dança (PE)

Horário:18h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

DIA 26 (DOMINGO)

Cavalo Marinho Estrela Brilhante - Corpo, Brincadeira e Tradição Viva (PE)

Horário: 16h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

A un endroit du debut, Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal e França)

Horário:19h

Local: Teatro de Santa Isabel

(Libras)

EXPOSIÇÕES:

RecorDança: Acervo em Movimento

Data: 18 a 26 de outubro

Local: Museu Murilo La Grecca

Corpo Ancestral - Dança Nagô em Movimento

Data: 18 a 26 de outubro

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

ETAPA FORMATIVA:

Vivência Danças de Blocos Afros, com Vânia Oliveira (BA)

Dias 17 e 18, das 14h às 18h e das 9h às 13h

No Hermilo Borba Filho