Festival Internacional de Dança ocupa ruas e teatros do Recife
: Em sua 28ª edição, o Festival Internacional de Dança levará mais de 20 espetáculos gratuitos a teatros e espaços públicos da cidade, com destaque para a massiva presença de artistas e coletivos recifenses, além de grupos nacionais e internacionais
Publicado: 16/10/2025 às 04:00
Espetáculo 'Piracema', do emblemático Grupo Corpo, terá sessões nesta sexta-feira e sábado (Foto: José Luiz Pederneiras)
Em ritmo de frevo, o Recife se prepara para dançar com o mundo. De amanhã até o dia 26, a cidade se torna palco da 28ª edição do Festival Internacional de Dança, que reúne mais de 20 espetáculos em diferentes espaços, entrelaçando hip-hop, flamenco, cavalo-marinho e outras linguagens de diversas partes do Brasil e do exterior. No centro dessa grande roda, o coração pernambucano do evento bate forte, com os grupos locais representando mais de 70% da programação oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
Para celebrar essa potência e olhar para o futuro sem esquecer do passado, o festival inaugura um novo ciclo com o tema Memória em movimento. A proposta conceitual parte da lembrança dos corpos e movimentos que foram construídos e impulsionam a cena coreográfica. Não por acaso, a edição prestará sua homenagem ao coletivo pernambucano Acervo RecorDança. “É um grito de pessoas que se dedicam justamente a registrar a memória da dança em Pernambuco”, afirma Dado Sodi, responsável pela curadoria desde 2022, quando curador desde 2022, quando o festival voltou a acontecer após três anos suspenso pela Covid-19.
Elevando ainda mais o tom da celebração, a abertura ficará a cargo do consagrado Grupo Corpo, de Minas Gerais. A companhia, uma das mais longevas e com reconhecimento internacional, comungará seu aniversário de 50 anos com o público nos espetáculos Parabelo e Piracema, hoje e amanhã, a partir das 19h, no Teatro de Santa Isabel. “O evento se tornou uma plataforma pronta para acolher grupos desse porte, tanto pela estrutura quanto pelo respeito que o Recife conquistou dentro do circuito”, garante Dado.
A poucos quilômetros dali, no Teatro do Parque, surge outro destaque. Primeiro grupo afro de dança do Recife e patrimônio vivo da cidade, o conjunto Bacnaré encena o espetáculo Nações Africanas, na segunda-feira, às 14h, atestando que a diversidade de movimentos do estado transcende em muito as fronteiras do frevo. “A produção local, por si só, já é muito rica, diversa e de uma qualidade suficiente para sustentar o festival inteiro”, observa o curador. No Hermilo Borba Filho, a noite de terça será dedicada aos frutos dessa cena fértil. O projeto Primeira Cena apresentará quatro coreografias inscritas por artistas iniciantes da dança pernambucana.
Para dialogar com a nossa riqueza, o festival também abre seus palcos para expressões globais. Entre elas, o coreógrafo espanhol Edward Noca, da companhia Rosa Flamenca, que retorna após o sucesso da edição passada com Ellas en Lorca, uma produção Brasil-Espanha, com exibição na quinta, às 19h, no Teatro Apolo. “O Recife hoje é, de fato, um lugar onde a dança nacional e internacional se encontram”, celebra Dado.
Dessa forma, seja no centro ou no bairro, nos teatros históricos ou nas praças, o recifense não precisa ir longe. A cidade inteira se torna um grande palco para assistir à diversidade do Festival Internacional de Dança. “Queremos que o público sinta a força da dança, independentemente do poder aquisitivo. Quando alguém tem esse primeiro contato, pode nascer o desejo de dançar, ou simplesmente de aprender a apreciar o que a dança tem de mais valioso”, diz o curador, sabendo que a formação de público se dá através do encontro e da experiência.
28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO RECIFE
De 17 a 26 de outubro
DIA 17 (SEXTA-FEIRA)
Parabelo e Piracema, Grupo Corpo (MG)
Horário: 19h
Local: Teatro de Santa Isabel
(Libras + Audiodescrição)
DIA 18 (SÁBADO)
Tardezinha no La Greca e abertura da exposição RecorDança: Acervo em Movimento
Horário: A partir das 14h
Local: Murillo La Greca
Exposição Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento
Horário: 18h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Show de Flaira Ferro (PE)
Horário:19h
Local: Teatro Apolo
(Libras)
Le Sacre du Sucre, com Léna Blou (França)
Horário: 20h
Local: Teatro do Parque
Parabelo e Piracema, Grupo Corpo (MG)
Horário: 20h
Local: Teatro de Santa Isabel
(Libras + Audiodescrição)
DIA 19 (DOMINGO)
Aulão de Frevo, com Flaira Ferro (PE)
Horário: 10h às 11h30
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Cavalas, com Alana Falcão e Ana Brandão (BA)
Horário: 18h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
(Libras + Audiodescrição)
DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA)
Nações Africanas, Bacnaré (PE)
Horário: 14h
Local: Teatro do Parque
(Libras)
DIA 21 (TERÇA-FEIRA)
Memória do Mundo, Cia Etc. (PE)
Horário: 12h
Local: Praça do derby
Projeto Primeira Cena
Horário: 19h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Meu Frevo é assim , Cia de dança Recifervo / Corpo Fé: Trânsitos de presenças, ausências e águas , de Irys Oliveira / Fissura , de Samuel José / Corpos que dançam entre gerações e memórias , da Escola Viradança
Cine Dança
Horário: 19h
Local: Teatro do Parque
Rastros e Rotas , de Yuriê Perazzini (ES) / Saramuná , de Gabriela Moura (PE) / Longa Repentino , de Drica Ayub (PE) / Cartas de Despedida , de Samuel Dompierry (BA) / Andanças , da Cia NuA - Núcleo Artístico de dança-teatro (PR)
Os Guerreiros: A Luta pela Sobrevivência, Balé Afro Raízes (PE)
Horário: 20h
Local: Teatro do Parque
DIA 22 (QUARTA-FEIRA)
Dancemos... que o mundo se acaba!, BiNeural-MonoKultur (Argentina)
Horário:10h e 14h
Local: Teatro do Parque
Bolor, Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
Horário: 19h
Local: Hermilo Borba Filho
(Libras)
Delírio, Ângelo Madureira (SP)
Horário: 20h
Local: Teatro Apolo
(Libras)
DIA 23 (QUINTA-FEIRA)
Ellas En Lorca, Companhia Rosa Flamenca (Espanha)
Horário: 19h
Local: Teatro Apolo
Onde a Vida Insiste, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
Horário:19h
Local: Praça da Várzea
(Libras)
Corpos, Cia La Mangroove (França)
Horário: 20h
Local: Teatro do Parque
DIA 24 (SEXTA-FEIRA)
Orunmmilá, Orun Santana (PE)
Horário:14h e 19h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
(Libras)
Para Expectativa Somente Desvios, Marcos Teófilo (PE)
Horário: 20h30
Local: Teatro Apolo
(Libras)
DIA 25 (SÁBADO)
Batalha da Escadaria (PE)+ From Afrobeats to hip Hop Heat!, Serafin’s Company (PE) + Batalha de All Style (PE) + Baile Charme (PE)
Horário: 15h às 21h
Local: Compaz Eduardo Campos
O Encontro da Tempestade e a Guerra, Circo Experimental Negro (PE)
Horário: 17h
Local: Teatro Apolo
Ciclobrega, Lúden Cia de Dança (PE)
Horário:18h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
DIA 26 (DOMINGO)
Cavalo Marinho Estrela Brilhante - Corpo, Brincadeira e Tradição Viva (PE)
Horário: 16h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
A un endroit du debut, Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal e França)
Horário:19h
Local: Teatro de Santa Isabel
(Libras)
EXPOSIÇÕES:
RecorDança: Acervo em Movimento
Data: 18 a 26 de outubro
Local: Museu Murilo La Grecca
Corpo Ancestral - Dança Nagô em Movimento
Data: 18 a 26 de outubro
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
ETAPA FORMATIVA:
Vivência Danças de Blocos Afros, com Vânia Oliveira (BA)
Dias 17 e 18, das 14h às 18h e das 9h às 13h
No Hermilo Borba Filho