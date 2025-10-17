° / °
Márcio Art anima o Sambinha Chacon neste sábado (18), no Recife

Ex-vocalista do Art Popular promete relembrar grandes hits do pagode ao lado de atrações locais no Poço da Panela

Derick Souza

Publicado: 17/10/2025 às 17:32

Sucesso dos anos 2000, Márcio Art faz show no Recife (Divulgação)

Estrela do pagode nos anos 1990 e 2000 com o Art Popular, Márcio Art chega ao Recife neste sábado (18) para comandar o Sambinha Chacon, que começa às 17h no Poço da Panela, na zona Norte da capital pernambucana.

Em carreira solo desde 2011, ele promete animar o público com sucessos como “Eternamente Feliz”, “Temporal” e “Sem Abuso”, ao lado de Padang, Pagunça, Big Big, Felipe & Gabriel e a banda Sambinha Chacon. Os ingressos está à venda a partir de R$ 60.

