Duo Repercuti leva o show 'O Som das Baquetas' a Igarassu nesta sexta

Apresentação faz parte do projeto de circulação do duo, que já tocou em Salvador e no Recife. Gravatá também está no roteiro da iniciativa

Depois de um show carregado de significados, energia e a companhia da Nação Xambá no palco do Teatro do Parque, em setembro, o Repercuti retoma o projeto de circulação que marca a temporada 2025 do duo de percussão. Com apoio do Funcultura, via Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, Emerson Coelho e Emerson Rodrigues levam o repertório do primeiro álbum, “O Som das Baquetas”, ao Centro de Artes de Igarassu - Escoteirista Chefe Narciso Félix de Araújo, nesta sexta-feira (17), às 19h.



Mais cedo, às 17h, haverá uma aula-espetáculo para estudantes da rede pública de Igarassu. As apresentações são gratuitas e contam com o apoio do Centro de Artes de Igarassu e da Secretaria de Educação e Eventos do município.



O projeto de circulação do Repercuti já contemplou a capital baiana, Salvador, onde o duo tocou no Festival de Percussão 2 de Julho, em 2024, e o show no Teatro do Parque, no Recife, em setembro deste ano. Até dezembro, além dos concertos já agendados no Teatro Marco Camarotti, também no Recife, e em Aracaju, o time de instrumentistas passará por Gravatá, no Agreste pernambucano, e Juazeiro do Norte, no Ceará.



PERCUSSÃO AFROSSINFÔNICA

Utilizando instrumentos típicos das orquestras eruditas, como marimba e vibrafone, os percussionistas oferecem ao público uma experiência única, resultado de um trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos. O primeiro disco, fonte principal da nova temporada de apresentações, foi concebido na pandemia, com incentivo do Itaú Cultural. Era para ser um projeto de circulação e virou um álbum completo, com a participação de grandes nomes da música pernambucana, a exemplo de Henrique Albino, Beto Ortiz, Laís Senna e Amaro Freitas.



O público ganha nova oportunidade de desfrutar da sonoridade extremamente original, robusta e, ao mesmo tempo, delicada, produzida pelo duo. “Percorremos trajetórias distintas até chegar ao Repercuti. Coelho traz toda a sua ligação com a música popular, com o maracatu, que ele participa desde criança, em Igarassu; já eu comecei na Orquestra Criança Cidadã, no Coque, onde vivo até hoje. O Repercuti é o resultado de todas as experiências pelas quais passamos individualmente e, também, em parceria, tocando em diferentes orquestras. Isso tudo somado à matriz da música afrobrasileira, ao toque de terreiro, ao batuque, que também está presente na gente”, comenta Emerson Rodrigues.



Nascido e criado em Igarassu, dentro do Maracatu Estrela Brilhante, Emerson Coelho comemora mais uma oportunidade de tocar em casa. “Já fizemos algumas apresentações aqui na cidade, em igrejas e outros espaços, e é sempre uma alegria poder mostrar o nosso trabalho para o povo de Igarassu, partilhar dessa sonoridade ‘afrossinfônica’ do Repercuti”, afirma o percussionista.



O programa da noite passeia pelo repertório de “O Som das Baquetas”, com espaço para composições mais desafiadoras, como “Pakiparabaki” (de Henrique Albino), e “Chorinho Bom", do acordeonista Beto Hortis. Os músicos prometem também executar novas criações e relembrar obras de trabalhos anteriores, a exemplo de “Lua da Bela Vista” e “Batuque”.

“Será uma noite de música instrumental pernambucana, e traremos novos arranjos para algumas faixas do disco, apresentando elementos de composição artística que estamos experimentando”, detalha Emerson Rodrigues.



ORIGEM

Movidos pelo desejo de refletir sobre a pratica artistica no universo percussivo, o Repercuti nasceu do encontro entre dois bachareis do Curso de Percussao Erudita da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sendo o primeiro duo de percussao criado em Pernambuco e o unico em atividade atualmente, a dupla formada pelos jovens Emerson Coelho e (Jose) Emerson Rodrigues vem se debrucando sobre o estudo de obras instrumentais para dois percussionistas, interpretando, difundindo repertorios autorais e experimentando sonoridades que proponham dialogos entre a percussao sinfonica e a percussao popular.



O Duo Repercuti busca descolonizar a visao sobre os instrumentos de percussao de teclas (marimba e vibrafone), que mesmo tendo origem no balafom africano, foram incorporados a um tradicional repertorio erudito europeu, mas agora tocam tambem um repertorio popular de compositores pernambucanos, com destaque para o universo da cultura afrobrasileira.



Serviço:

Duo Repercuti apresenta “O Som das Baquetas”

Quando: 17/10 (sexta-feira), às 19h. Entrada gratuita.

Onde: Centro de Artes de Igarassu – Escoteirista Chefe Narciso Félix de Araújo (Rua Dr. João Elísio, 33, Centro, Igarassu).