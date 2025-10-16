° / °
QUEM MATOU ODETE ROITMAN?

Recife terá telões para o público acompanhar o último capítulo de Vale Tudo

Três espaços da cidade vão transmitir o desfecho do remake, revelando o grande mistério da teledramaturgia brasileira

Derick Souza

Publicado: 16/10/2025 às 10:30

Vale Tudo: saiba onde assistir ao último capítulo da novela no Recife/Divulgação/Globo

Vale Tudo: saiba onde assistir ao último capítulo da novela no Recife (Divulgação/Globo)

A pergunta é: quem matou Odete Roitman? A resposta será revelada no último capítulo do remake de Vale Tudo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17) em todo o Brasil. As cenas finais, escritas por Manuela Dias, serão exibidas em telões, finalmente mostrando quem assassinou a vilã interpretada por Débora Bloch.

No Recife, três pontos da cidade vão transmitir o desfecho da novela para que o público acompanhe o grande mistério da teledramaturgia. No Parque Apipucos, na Zona Norte, a exibição começa às 18h, com música ao vivo, feira gastronômica e distribuição gratuita de pipoca.

O Pajubar, localizado ao lado do Club Metrópole, na área central, também receberá espectadores para a exibição ao vivo, reunindo fãs em uma noite que promete muita animação.

Outro ponto de transmissão será a Casa Bacurau, que entra na programação com o episódio final. O espaço, que recentemente exibiu a final de Drag Race Brasil, retorna para atrair o público em uma noite de expectativa e celebração.

 

