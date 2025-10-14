Investidor da SAF do Santa Cruz revela projeto ambicioso para categorias de base

SAF do Santa Cruz projeta centros de formação no interior de Pernambuco e em cidades do Nordeste

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Enquanto o presente ainda cobra reconstrução, o Santa Cruz já planeja um futuro grandioso. O investidor Iran Barbosa detalhou um projeto ousado para as categorias de base do clube, que envolve centros de captação espalhados por Pernambuco e um CT de referência em Recife — tudo em busca de fazer do Tricolor do Arruda o maior formador de talentos do Nordeste.

De acordo com Barbosa, o objetivo é claro: construir uma das melhores estruturas de treinamentos da América Latina voltada para formação de atletas. O projeto prevê a criação de um Centro de Treinamento (CT) principal em Recife, além da implementação de centros regionais de captação de talentos em cidades do interior de Pernambuco e do Nordeste.

“Nós temos um projeto. Quando eu falo que queremos ter, em 15 anos, umas das melhores estruturas de treinamentos da América Latina, é porque estamos pensando grande. Vamos ter um CT obviamente grande, muito bom, centralizado em Recife”, afirmou o investidor, em entrevista ao Cast Coral.

Para descentralizar o processo de descoberta de novos jogadores, a SAF pretende instalar pequenos centros de treinamento no interior do estado, equipados com estrutura para treinos, alojamentos e realização de peneiras.

“De repente tem alguém do outro lado de Pernambuco e não vai mais precisar fazer seis horas de viagem. Vai treinar em um centro regional próximo, com possibilidade de dormir no local. Se se destacar, será encaminhado para a estrutura principal na capital”, explicou.

A iniciativa visa aproximar o clube das comunidades e facilitar o acesso de jovens talentos à formação profissional, evitando o êxodo precoce de promessas locais para clubes de outros estados.

Além disso, Barbosa revelou que o projeto será estendido para outros estados do Nordeste, fortalecendo o Santa Cruz como um dos principais clubes formadores da região. “O torcedor precisa entender que a base é um dos nossos principais focos. Queremos ser o principal time captador e descobridor de novos talentos do Nordeste”, destacou.

A estratégia da SAF evidencia o compromisso com o futuro do Santa Cruz, apostando na base como alicerce para reconstruir a identidade do clube e garantir sustentabilidade esportiva e financeira nos próximos anos.

