Imip e obstetras formalizam acordo salarial; maioria dos pedidos de demissão devem ser retirados, diz Simepe

Segundo o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), o reajuste será implantado de forma gradual até 2028, beneficiando todos os médicos do IMIP

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com o Imip para saber mais detalhes do acordo salarial, mas não obteve retorno (Foto: Divulgação / Imip)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e os obstetras que entregaram carta de demissão, após alegarem baixa remuneração e sobrecarga de trabalho, firmaram um novo acordo salarial nesta segunda-feira (13), em audiência no Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Segundo o Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe), o reajuste será implantado de forma gradual até 2028, beneficiando todos os médicos do Imip.

Ainda de acordo com o Simepe, a maioria dos obstetras devem retirar a carta de demissão nos próximos dias.

“A gestão do Imip ratificou todas as mudanças de infraestrutura necessárias, as reformas, o quinto plantonista, para que possamos seguir com a maternidade em aberto. E nós médicos ratificamos que a proposta de reajuste salarial foi aprovada. Com isso, a maternidade seguirá aberta, contando com os obstetras do serviço”, afirmou a presidente do Simepe, Carol Tabosa, em postagem nas redes sociais do sindicato.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) também participou da audiência e informou que foram acordadas medidas como o reajuste salarial, respeitando o piso da categoria e a remuneração bruta, e a manutenção do pleno funcionamento da Maternidade do Imip, assegurando a continuidade da assistência à população.

“O reajuste será aplicado a 588 médicos contratados sob o regime da CLT, com vigência a partir da folha de pagamento de outubro. O acordo firmado terá validade até o ano de 2028”, afirma o Cremepe em publicação nas redes sociais.

Ainda segundo o Conselho, também foi confirmado na audiência o cronograma de obras no Instituto. Segundo o Cremepe, as intervenções terão início em janeiro de 2026, com melhorias nos setores de pré-parto e estar médico, com previsão de duração de seis meses.

Além disso, está prevista a construção da nova Triagem Obstétrica, com início programado para setembro de 2026.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com o Imip para saber mais detalhes do acordo salarial, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

