Show de Batista Lima promete embalar fãs de forró neste sábado

Cantor Batista Lima (Foto: Divulgação)

O público forrozeiro já tem encontro marcado com um dos grandes nomes do gênero. Neste sábado (11), o cantor Batista Lima se apresenta no Lounge Music, em uma noite especial repleta de romantismo, energia e grandes sucessos que marcaram sua trajetória.

Reconhecido como uma das vozes mais marcantes do forró romântico, Batista Lima promete um show inesquecível, revisitando clássicos que embalam gerações e apresentando um repertório que une emoção e muita música boa.

O evento terá início a partir das 22h e promete reunir apaixonados por música em um clima de festa e celebração.