° / °
Viver
MÚSICA

Show de Batista Lima promete embalar fãs de forró neste sábado

Batista Lima apresenta clássicos do forró romântico em noite especial no Lounge Music

Allan Lopes de Souza Lima

Publicado: 10/10/2025 às 16:54

Seguir no Google News Seguir

Cantor Batista Lima/Foto: Divulgação

Cantor Batista Lima (Foto: Divulgação)

O público forrozeiro já tem encontro marcado com um dos grandes nomes do gênero. Neste sábado (11), o cantor Batista Lima se apresenta no Lounge Music, em uma noite especial repleta de romantismo, energia e grandes sucessos que marcaram sua trajetória.

Veja também:

Reconhecido como uma das vozes mais marcantes do forró romântico, Batista Lima promete um show inesquecível, revisitando clássicos que embalam gerações e apresentando um repertório que une emoção e muita música boa.

O evento terá início a partir das 22h e promete reunir apaixonados por música em um clima de festa e celebração.

Show
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X