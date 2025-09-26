Artista, então com 34 anos, voltava de uma apresentação quando o caro que ela dirigia bateu em um caminhão que transportava tijolos, na PE-60, em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, em 2021

Caso Amanda Wanessa: batida em caminhão interrompeu carreira da cantora gospel (Reprodução/Redes Sociais )

A história da cantora gospel Amanda Wanessa mudou radicalmente no dia 4 de janeiro de 2021.



Com agenda de shows em várias cidades, a artista, então com 34 anos, voltava de uma apresentação quando o caro que ela dirigia bateu em um caminhão que transportava tijolos, na PE-60, em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco.



Em estado grave, ela foi levada para o Hospital Português, no recife, onde ficou durante vários meses em tratamento.



Com graves sequelas, a cantora vive, atualmente, na cama. A desavença entre o marido e outros integrantes da família virou uma batalha judicial e teve até briga com ameaças.



Meses depois do acidente, a polícia constatou que Amanda provocou o sinistro de trânsito. A perícia apontou que ela estava a 130 quilômetros quando o veículo atingiu o caminhão.



Carreira

Amanda Wanessa nasceu no dia 20 de abril de 1987, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.

Desde a infância, ela foi incentivada por seus familiares a cantar em igrejas evangélicas. Aos 10 anos, começou a se apresentar em cultos domésticos e na igreja onde congregava. Um ano depois, passou a ser convidada para cantar em pequenas igrejas de engenhos na região.



Em 2001, integrou o coral juvenil da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEADPE), em Barreiros, também na Mata Sul.



Em 2002, tornou-se vocalista principal da banda Shekinah, Amanda Wanessa iniciou sua carreira musical em 2007 com o lançamento de seu primeiro álbum, O Agir de Deus.



Em 2015, lançou o disco Meu Alvo é o Céu, que incluiu a música Eu Cuido de Ti. A canção chegou a rádios e a canais de internet.