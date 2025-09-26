Caso Amanda Wanessa: Irmã diz que vai usar todo recurso em cuidados e marido teme distanciamento da filha

Na última terça (23), a Justiça determinou a curatela da cantora gospel Amanda Wanessa para a irmã da artista, Danyele Mendes. Marido da cantora, Dobson Santos vai entrar com recurso.

Com graves sequelas, a cantora Amanda Wanessa vive, atualmente, na cama ( Reprodução/Redes Sociais )

Depois de perder a curatela de Amanda Wanessa, Dobson Santos, marido da cantora, vai entrar com recurso para tentar reverter a decisão judicial. A informação é do seu advogado, Elysio Pontes, que assumiu a causa nesta semana. Na última terça-feira (23), a Justiça alterou a tutela da artista, que precisa de cuidados especiais após um grave acidente, concedendo o direito apenas para sua irmã, Danyele Mendes.

“Achei a sentença muito injusta. Estive na casa deles ontem [quinta-feira] e me pergunto como vão separar a filha, que é menor de idade, da mãe”, disse o defensor ao Diario de Pernambuco, lembrando que Dobson tem a guarda da criança. “Vou pedir a tutela antecipada (de Amanda), ele está desesperado. Sem ela, ele vai enlouquecer e a filha está triste”, alega.

De acordo com o advogado, com a mudança da curatela, a renda de Amanda passa a ser administrada pela sua irmã, o que também despertaria preocupação em Dobson. “Quem vai pagar a mensalidade da escola da filha deles? E o condomínio em Alphaville em que eles vivem?”, questiona Elysio.

Procurada pela redação, Leilane Candida Andrade Rêgo, a advogada que representa Danyele e seus pais, diz que a mensalidade da escola da filha do casal não está sendo discutida no processo.

“Os recursos serão destinados para a manutenção da Amanda, como o pagamento do plano de saúde dela. Acabaram de comprar os travesseiros que eram necessários para ela e que ela ainda não tinha, por exemplo”, explica.

O que aconteceu

Dobson Santos era responsável desde 2022 pelos cuidados de Amanda, vítima de um grave acidente de trânsito. O músico cuidava dela na casa do casal, onde vive com a filha, fruto do relacionamento.

A curatela era compartilhada com a irmã da cantora, Danyele Mendes. No entanto, na última terça-feira (23), a 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) , emitiu uma sentença retirando o direito de Dobson.

Com a decisão, Amanda Wanessa será transferida para a casa dos pais, onde se estabelecerá o seu homecare. De acordo com a advogada da família, Danyele e a mãe contam com uma medida protetiva contra Dobson há duas semanas e, portanto, ele não pode mais se aproximar das duas.