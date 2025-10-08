Do Trio de Ferro ao topo do futsal: a trajetória do pernambucano Cléber André
Cléber André, atleta do futsal com passagens pelo trio de ferro da capital
Publicado: 08/10/2025 às 10:04
Cléber André, atleta de futsal (Divulgação/CBF)
Terra de craques que marcaram época no futebol mundial, como Rivaldo, Juninho Pernambucano e Hernanes, Pernambuco agora vê também um filho da casa brilhar no futsal internacional. Trata-se de Cléber André, atleta com passagens pelo trio de ferro da capital e que já carregou o feito de ser a contratação mais cara da história da modalidade.
Após a conquista europeia, Cléber voltou a ser notícia mundial ao protagonizar, na época, a transferência mais cara da história do futsal. Negociado por cerca de 200 mil euros ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, tornou-se referência em um mercado que começa a movimentar cifras cada vez maiores. Já em sua primeira temporada no novo clube, marcou 66 gols e 33 assistências em 29 jogos, sendo artilheiro, líder de assistências e eleito MVP do Torneio Ramadan.
Além da carreira em clubes, o pernambucano conquistou recentemente a Copa das Nações com a Seleção Brasileira, ao superar a Polônia por 2 a 1 na final. Agora, foi novamente convocado para um período preparatório com a amarelinha, quando enfrentará o Japão em dois amistosos, nos dias 17 e 19 de outubro.