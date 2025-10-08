Sepultamento de Wladimir Reis, fundador do GTP+, acontece nesta quarta (8) no Cemitério de Santo Amaro

Wladimir faleceu nesta terça (7), aos 64 anos, no Hospital Maria Lucinda, no Recife. A família não divulgou a causa da morte.

O sepultamento do fundador do Grupo de Trabalho em Prevenção Posithivo (GTP+) e militante dos direitos humanos Wladimir Reis acontece nesta quarta-feira (8), às 15h, no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife.

Wladimir Reis faleceu nesta terça-feira (7), aos 64 anos, no Hospital Maria Lucinda, na Zona Norte do Recife.

Ele estava internado na unidade hospitalar desde a primeira semana de setembro, após sofrer uma queda em sua residência. A família não divulgou a causa da morte.

Wladimir Reis, junto com mais cinco pessoas, fundou o GTP+, uma Organização não Governamental (ONG) referência na luta contra a Aids e na garantia dos direitos da população vulnerável em Pernambuco.

“Esta terça é uma das datas mais tristes durante esses 25 anos de existência do GTP+. Wlad foi uma voz que ecoou na busca por qualidade no tratamento ao HIV, moradia digna, fim da sorofobia e lutou incessantemente para que o mundo fosse livre dos estigmas, preconceitos e eliminação da Aids”, disse um trecho da nota divulgada pela organização nas redes sociais.

Wladimir também militou por anos no Comitê de Combate à Tortura de Pernambuco, além de coordenar a Associação Brasileira de ONGs de Pernambuco (ABONG-PE) e ser integrante da Rede Aids.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência lamentou o falecimento de Wladimir, destacando os mais de 20 anos de atuação no acolhimento de pessoas vivendo com HIV/Aids e na defesa da população LGBTQIAPN+ em Pernambuco.

“Wladimir dedicou sua vida à promoção da dignidade, ao cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade e à construção de redes de apoio e solidariedade. Seu legado permanece vivo na história do GTP+ e nas vidas que ajudou a transformar”, finalizou a nota de pesar da secretaria.