Obras raras de Lula Cardoso Ayres são destaque na ART.PE 2025

A galeria Casa Antica expõe peças históricas do artista em uma das principais feiras de arte contemporânea do país, de 9 a 12 de outubro.

Raridades de Lula Cardoso Ayres são destaque na Art.Pe 2025 (Divulgação)

A galeria Casa Antica, referência nacional na pesquisa, autenticação e comercialização de obras de Lula Cardoso Ayres, vai expor raridades do artista na ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco. Entre as peças, está uma mini tela exibida pelo sócio da galeria, Paulo Moreira, perito em autenticidade e avaliação de obras de arte.

Ao longo dos últimos 15 anos, a Casa Antica tem apresentado obras raras e historicamente importantes de Lula Cardoso Ayres, artista que combinava uma forte identidade regional com uma linguagem alinhada às vanguardas internacionais.

Esta será a 4ª edição da ART.PE, uma das mais relevantes feiras de arte contemporânea do calendário nacional, aberta ao público de quinta (9) a domingo (12), reunindo galerias, artistas, colecionadores e instituições culturais de todo o país.