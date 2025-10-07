Renato Cariani participa da Recifitness com palestra exclusiva

Renato Cariani traz palestra inédita ao Recife (Divulgação)

O influenciador digital Renato Cariani é a principal atração confirmada da Recifitness 2025, maior feira fitness do estado. Pela primeira vez no Recife, ele se apresenta no próximo dia 18 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, com a palestra “Do Suor ao Sucesso”, das 15h às 16h30, seguida de uma sessão de fotos exclusiva com fãs, das 16h30 às 17h30.

A programação do dia também contará com o influenciador Júlio Mamute, que sobe ao palco para compartilhar sua inspiradora trajetória de emagrecimento. O evento promete reunir um público diverso, engajado no universo da saúde, nutrição e bem-estar, consolidando-se como o maior encontro fitness do estado.

Realizada entre 17 e 19 de outubro, a edição deste ano trará uma série de palestras, ativações de marcas, experiências interativas e lançamentos de produtos, além de atrações nacionais e regionais que serão anunciadas em breve.