Pedro Wagner aumenta seu alcance com a comédia 'O Rei da Feira'

Rosto pernambucano que vem ganhando cada vez mais espaço na produção nacional, Pedro Wagner não cansa de se desafiar. Seu mais recente trabalho foi na comédia sobrenatural O Rei da Feira, que segue em cartaz no Recife após mais de um mês de sucesso. Dividindo a cena com Leandro Hassum, sob a direção de Felipe Joffily (de Muita Calma Nessa Hora e E Aí... Comeu?), o ator ganhou a oportunidade de chegar ao grande público numa escala comercial que, segundo ele mesmo, estava faltando atingir nos cinemas.

No longa, Pedro interpreta Bode, um feirante violentamente assassinado após ganhar no jogo do bicho — um caso que será investigado pelo seu amigo médium Monarca (personagem de Hassum). Mas o espírito do defunto não facilita, pois não consegue se lembrar quem o matou.

O ator, que cresceu entre Recife e Garanhuns, foi um dos fundadores do Grupo Magiluth, de teatro, e estreou na televisão como o psicopata Osvaldo na série Justiça, da TV Globo. Ele se destacou ainda pelos seus trabalhos nas séries de sucesso Cangaço Novo e Irmandade, além de ter participado de filmes como Curral, de Marcelo Brennand, e Carvão, de Carolina Markowicz, e Lispectorante, de Renata Pinheiro, todo rodado na capital pernambucana.

Em conversa exclusiva com o Viver, Pedro conta que o convite veio do próprio Leandro, com quem ele já tinha trabalhado na série B.O., da Netflix. “Ele foi minha fada madrinha nesse projeto. Tínhamos nos dado muito bem mesmo sendo totalmente diferentes”, revela o ator. “Eu amei fazer O Rei da Feira principalmente porque geralmente me chegam coisas mais densas, com questões sociais mais difíceis ou muito violentas. Essa foi uma janela para que eu fosse visto não só por um público maior, e em nível nacional, como também mais jovem”.

Com a boa repercussão dessa comédia, que finaliza agora a sua sexta semana disponível nas telonas, Pedro Wagner projeta que essa temperatura de leveza pode expandir ainda mais suas possibilidades. “É uma delícia esse espaço para o acaso na comédia e essa produção tinha muito esse estímulo pelo inesperado. Achar a graça é sempre um desafio. Esse bate bola foi de grande aprendizado para futuros trabalhos”, reforça o ator.