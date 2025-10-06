'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho cotado ao Oscar, ganha novo trailer

O longa tem estreia nacional marcada para 6 de novembro

Trailer foi disponibilizado no YouTube (Divulgação)

A Vitrine Filmes divulgou, nesta segunda-feira, 6, o novo trailer de O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho. Estrelado por Wagner Moura, o longa tem estreia nacional marcada para 6 de novembro e foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026.

Antes de chegar aos cinemas, o filme será exibido em sessões especiais na 27ª edição do Festival do Rio, que vai até 12 de outubro, e na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, programada entre os dias 16 e 30 de outubro.

O longa também integra a programação do Frapa, em Porto Alegre, no dia 3 de novembro.

Assista ao trailer:

Reconhecimento internacional

O Agente Secreto já circulou por importantes festivais internacionais, incluindo Cannes, onde recebeu os prêmios de Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura.

O filme também conquistou os troféus FIPRESCI e Art et Essai, e teve destaque em eventos em Sydney, Telluride, Lima e Biarritz.

Trama

Ambientado no final da década de 1970, durante o regime militar, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna ao Recife após anos vivendo em São Paulo.

Ao tentar recomeçar a vida, ele passa a perceber que está sendo observado pelos vizinhos e se vê cercado por segredos e conspirações.

Lançamento global

Além da direção, Kleber Mendonça Filho assina o roteiro. A produção é uma parceria entre o Brasil, a França (MK2 Films), a Alemanha (One Two Films) e a Holanda (Lemming Film).

Distribuído no País pela Vitrine Filmes, o longa já tem lançamento confirmado em mais de 90 territórios, incluindo China México, Coreia do Sul, Índia e Nova Zelândia.

Nos Estados Unidos, O Agente Secreto chega a Nova York em 26 de novembro e a Los Angeles em 5 de dezembro.

Segundo a revista Hollywood Reporter, o filme é visto como um forte candidato não apenas à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, mas também a Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Ator.

