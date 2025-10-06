Rush anuncia turnê de reunião com nova baterista

Rush anuncia turnê de reunião (Divulgação)

Joao Carvalho

Jornalista RushBrasil.com

Especial para o Diário

O Rush surpreendeu o mundo do rock nesta segunda-feira (6) ao anunciar, em seu perfil oficial no Instagram e no site oficial, a turnê “RUSH: Fifty Something”, que marca o retorno de Geddy Lee e Alex Lifeson aos palcos após mais de uma década sem se apresentarem juntos. A turnê, que celebrará o legado da banda e a memória de Neil Peart, contará com a participação da renomada baterista alemã Anika Nilles, reconhecida por seu trabalho com Jeff Beck e por sua carreira solo no jazz, fusion e rock progressivo.

Os parceiros Lee e Lifeson voltam para uma série especial de shows que percorrerá sete cidades da América do Norte e do México. A turnê começa em 7 de junho de 2026, no Kia Forum, em Los Angeles (mesmo local onde o Rush encerrou a histórica turnê R40 em 2015) e termina em 17 de setembro, na Rocket Arena, em Cleveland. Entre essas datas, o grupo passará por Cidade do México, Fort Worth (Texas), Chicago (Illinois), Nova York (Madison Square Garden) e Toronto (Canadá), com duas noites em cada cidade, no formato An Evening With Rush, em que serão apresentados dois sets por show.

No comunicado divulgado, Geddy Lee expressou o sentimento de reencontro e de homenagem ao companheiro perdido. “Faz mais de 10 anos desde que Alex e eu tocamos a música do Rush ao lado do nosso amigo e companheiro de banda Neil. Foram décadas de canções nas quais colocamos todo o nosso coração e alma — escrevendo, gravando e tocando juntos no palco. Depois de tudo o que aconteceu desde aquele último show, Alex e eu fizemos uma boa dose de reflexão e chegamos à conclusão de que sentimos falta pra caramba disso — e que chegou a hora de celebrar mais de 50 anos de música do Rush.”

O músico também falou sobre o desafio de seguir em frente sem Peart e a empolgação com a chegada de Anika Nilles. “A vida é cheia de surpresas, e fomos apresentados a uma pessoa extraordinária; uma baterista e musicista incrível que está adicionando um novo capítulo à nossa história enquanto continua sua própria jornada musical. Seu nome é Anika Nilles, e não poderíamos estar mais empolgados em apresentá-la à nossa fiel base de fãs, que sabemos que vai recebê-la de braços abertos. Antes de subirmos ao palco, também esperamos adicionar mais um ou dois músicos para expandir um pouco nosso som.”

Nilles, de 42 anos, é doutora em música popular pela Universidade de Mannheim, na Alemanha, e já foi eleita uma das melhores bateristas de fusion do mundo pelas revistas Modern Drummer e DRUM!. Em sua trajetória, lançou quatro álbuns solo (Pikalar, For a Colorful Soul, Opuntia e False Truth) e tocou em mais de 60 shows com Jeff Beck. Ela se junta agora a Lee e Lifeson para reviver o som inconfundível que transformou o Rush em uma das bandas mais influentes do rock progressivo.

A filha e a viúva de Neil Peart, Olivia e Carrie Nuttall-Peart, também se manifestaram publicamente apoiando o retorno. “Estamos muito felizes em apoiar a turnê Fifty Something, celebrando uma banda cuja música inspirou gerações e honrando o extraordinário legado de Neil, tanto como baterista quanto como letrista. Suas composições tinham força e intricada beleza, expandindo os limites do que o ritmo pode expressar. Ele foi inimitável em sua arte e incomparável na profundidade e imaginação que trouxe às letras. Este novo capítulo promete ser inesquecível.”

O anúncio foi revelado aos fãs em um vídeo intimista gravado no estúdio de Geddy Lee, em casa. Na noite anterior, a dupla participou de um evento fechado no Rock & Roll Hall of Fame, em Cleveland, com entrevista e sessão de perguntas e respostas. Durante o evento, eles confirmaram a volta. A expectativa agora é alta para a nova série de shows, que promete passear por um repertório de 35 músicas, entre clássicos e favoritas dos fãs.

Os ingressos para a turnê estarão disponíveis em diversas modalidades. O pré-cadastro para a venda antecipada já pode ser feito em livemu.sc/rush até o dia 9 de outubro, às 23h59 (horário de Brasília). As pré-vendas para artistas começam em 13 de outubro, ao meio-dia, e a venda geral será aberta em 17 de outubro, também ao meio-dia (ou 11h no México). Haverá ainda pré-vendas exclusivas para portadores de cartões Citi (EUA), American Express (Canadá) e Banamex (México), com horários diferenciados de acesso.

Além dos ingressos tradicionais, o Rush anunciou novas experiências especiais, como o VIP Program, o inédito 2112 Platform Experience e pacotes de viagem personalizados para fãs de todo o mundo, disponíveis em wearesuper.co/rushvip

e wearesuper.co/rushtravel .

A banda também aproveitou o anúncio para lançar a antologia “RUSH 50”, um box comemorativo com 50 faixas remasterizadas e materiais inéditos, descrito pela Rolling Stone como “uma saga épica que funciona tanto como introdução para novos ouvintes quanto como item definitivo para os fãs mais fiéis”. O lançamento está disponível em cinco formatos — Super Deluxe Edition, Store Exclusive, 7 LPs, 4 CDs e versão digital — e inclui desde o primeiro single de 1973 até o registro ao vivo da última música tocada por Lee, Lifeson e Peart juntos no encerramento da turnê R40 em Los Angeles.

Mais do que uma simples volta aos palcos, a Fifty Something Tour representa um reencontro com o passado e um tributo à amizade, ao talento e à obra que atravessou gerações. Geddy Lee e Alex Lifeson provaram que o Rush não é apenas uma banda, mas uma força viva da música — e que, mesmo após meio século, ainda há muito a celebrar.

“Esperamos de coração que vocês venham conosco celebrar essa história”, escreveu Lee. “Porque o Rush sempre foi mais do que nós três — ele pertence a todos que acreditaram nessa jornada desde o começo.”

O sonho da volta, mesmo sem Peart, se torna real.