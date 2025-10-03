Antonio Mendes apresenta "Vestígios de um Tempo Não Linear" em Olinda

Exposição na Casa Guita celebra os 60 anos do artista pernambucano com obras sobre memória e afetos

Antônio Mendes celebra 60 anos com exposição em Olinda (Divulgação)

A exposição “Vestígios de um Tempo Não Linear”, que celebra os 60 anos do artista pernambucano Antonio Mendes, segue em cartaz na Casa Guita, em Olinda, até o dia 25 de outubro. Neste sábado (4), às 16h, o espaço recebe visita guiada e bate-papo com o artista e o dramaturgo Luiz Filipe Botelho.

Reunindo obras que transitam entre memória, afetos e tempo, a mostra revela a poética de Mendes, marcada pela transformação de lembranças e fragmentos em pinturas vivas e em constante reinvenção. A curadoria é assinada pelo filósofo e professor da UFPE Filipe Campello.