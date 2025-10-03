Ágnes Souza apresenta novo livro de poemas na XV Bienal do Livro de PE

Ágnes Souza lança novo livro neste domingo (4) (Divulgação)

A poeta pernambucana Ágnes Souza lança neste domingo (5), às 14h, na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, o livro Não estou recebendo visitas. A obra reúne poemas que abordam lembranças de infância, intimidade, desejos, amores e a dor do luto, sempre inspirados nas pequenas coisas do cotidiano. O lançamento contará com um bate-papo entre a autora e a editora-assistente da Cepe, Gianni Gianni.

Escritos ao longo de cinco anos, os textos atravessam temas como solidão, afetos e experiências urbanas, incluindo o período da pandemia, que inspirou o título da obra. Dividido em quatro seções e com 84 páginas, este é o terceiro livro da poeta, que já publicou re-cordis (2016) e Pouso (2020).

Um dos pontos centrais do livro é a seção Helicóptero, dedicada à memória do pai da autora, falecido recentemente. Ágnes relata a dificuldade de transformar o luto em poesia, mas destaca que esse movimento deu força à narrativa, traduzindo sua dor em versos íntimos e potentes.

A capa do livro, assinada pelo artista visual Bisoro, reflete a atmosfera delicada e melancólica da obra, mesclando tons pastéis e traços nebulosos. Para a Cepe Editora, o novo trabalho reafirma o olhar poético de Ágnes sobre o cotidiano, ampliando sua produção literária com a sensibilidade de quem transforma experiências pessoais em reflexões universais.