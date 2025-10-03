Festival "Eu Amo Café" celebra 5 anos com circuito em 5 cidades
Evento reúne 31 cafeterias e tem abertura neste sábado (4), no Jardim do Baobá, com degustação e música gratuita.
Festival do Café começa neste domingo (5) (Filipe Ramos)
O Festival “Eu Amo Café” celebra cinco anos reunindo 31 cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte. O circuito começa neste domingo (5) e segue até 2 de novembro, com cada casa participante oferecendo a “Dupla dos Sonhos”, que é um café especial filtrado acompanhado de uma sobremesa.
A abertura acontece neste sábado (4), no Jardim do Baobá, nas Graças, com o Café no Parque, evento gratuito que reúne degustação de cafés, feirinha e música, das 10h às 18h. A iniciativa é da ASCAPE (Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco), também responsável pelo Recife Coffee, realizado no início do ano.