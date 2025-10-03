Inhotim chega à ART.PE 2025 com talk e loja de design

Inhotim leva inovação e design à feira (William Gomes)

O maior museu a céu aberto da América Latina estará na ART.PE 2025, de 9 a 12 de outubro, no Recife Expo Center. O evento aproxima o público pernambucano da arte contemporânea brasileira, reunindo artistas, curadores, colecionadores e entusiastas em uma programação gratuita e diversificada.

O destaque fica por conta do talk “Arte e Natureza”, com a diretora artística Júlia Rebouças e a patrona Fernanda Pessoa. A conversa aborda como a interação entre arte e paisagem natural provoca reflexões sobre estética, educação, território e sociedade, ampliando o diálogo sobre criação artística e pensamento crítico.

Outro atrativo é a loja de design do museu, que traz ao Recife produtos institucionais e a série Múltiplos, incluindo linhas inspiradas em arquitetura, artistas e elementos gráficos do acervo. A iniciativa permite que o público conheça e adquira objetos que refletem a identidade visual e artística da instituição.

Para Diogo Viana, diretor-geral da ART.PE, a participação do museu reforça a missão da feira de aproximar diferentes territórios e públicos. Criada em 2019, o evento é hoje um dos principais encontros de arte contemporânea do país, promovendo intercâmbio, circulação de obras e fortalecendo o ecossistema das artes visuais no Nordeste.