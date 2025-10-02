Doc sobre resistência na comunidade Santana é exibido no Cinema São Luiz

Sessão gratuita do documentário 'Estórias que se Atravessam – O Rio Capibaribe e a Comunidade Santana' ocorre neste sábado (4)

(Divulgação)

O documentário Estórias que se Atravessam: O Rio Capibaribe e a comunidade Santana, dirigido por Rosely Bezerra e Mariana Rodrigues, em colaboração com Mariana Vasconcelos, que será exibido neste sábado (4), às 14h, no Cinema São Luiz, em sessão gratuita.

O filme dá voz aos moradores de Santana, bairro fundado no século 19 e historicamente marcado por lutas contra a especulação e pela preservação de sua identidade cultural.

A obra nasceu de um processo pedagógico conduzido por Rosely, uma das diretoras, mestranda em Ensino de História e Cultura Regional na UFRPE, junto às fotógrafas e cinegrafistas Mariana Rodrigues e Mariana Vasconcelos, em diálogo com as crianças da comunidade.