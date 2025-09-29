NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

A música latina voltará assim ao palco do evento no dia 8 de fevereiro no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia)

Bad Bunny (ANGELA WEISS / AFP)

A estrela do reggaeton porto-riquenho Bad Bunny será o grande astro do show do intervalo do próximo Super Bowl, a final da liga de futebol americano (NFL) e o evento mais assistido todos os anos nos Estados Unidos.

A música latina voltará assim ao palco do evento no dia 8 de fevereiro no Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia), perto de San Francisco.

"O que sinto vai além de mim mesmo", afirmou Bad Bunny em um comunicado divulgado no domingo pela NFL. "É para aqueles que vieram antes de mim e correram jardas incontáveis para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown".

"Isso é para meu povo, minha cultura e nossa história. Vá e diga à sua avó que seremos o SHOW DO INTERVALO DO SUPER BOWL", comemorou.

"Estive pensando nesses dias e, depois de conversar com minha equipe, acho que farei apenas uma data nos Estados Unidos", escreveu o próprio cantor, que compartilhou o vídeo com seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conhecido artisticamente como Bad Bunny, acaba de concluir uma série de 31 shows em San Juan, uma iniciativa especial que celebrou a identidade e cultura porto-riquenha.

Os shows atraíram para a ilha, um território livre associado aos Estados Unidos, celebridades como os atletas LeBron James e Kylian Mbappé e os atores Javier Bardem e Penélope Cruz.

Em novembro, ele iniciará a turnê mundial "Debí Tirar Más Fotos", que não incluiu apresentações nos Estados Unidos.

A decisão, disse recentemente o artista, está relacionada ao temor de que seus shows sejam afetados pelas atuais operações migratórias nos Estados Unidos, ordenadas pelo presidente Donald Trump.

"É algo sobre o qual conversamos e nos preocupamos muito", disse o porto-riquenho à revista britânica i-D.

Trump compareceu ao último Super Bowl, em fevereiro em Nova Orleans (Louisiana), na primeira visita de um presidente em exercício ao jogo.

Para a NFL, a liga americana mais poderosa e em processo de expansão internacional, Bad Bunny é uma "escolha emocionante e natural" para seu maior palco.

"Como um dos artistas mais influentes e ouvidos do mundo, sua capacidade única de conectar gêneros, idiomas e públicos o torna uma escolha emocionante e natural para liderar o show do intervalo do Super Bowl", disse Jon Barker, vice-presidente de Produção de Eventos Globais.

"O que Benito fez e continua fazendo por Porto Rico é realmente inspirador. Nos sentimos honrados em tê-lo no maior palco do mundo", disse por sua vez a estrela do rap Jay-Z, cuja produtora Roc Nation está à frente do espetáculo desde 2019.

"Bem-vindo de volta ao palco do Super Bowl. Aqui está minha gente latina", escreveu no domingo Shakira no Instagram para celebrar a escolha do porto-riquenho. Bad Bunny já havia participado de um Super Bowl quando Shakira e Jennifer Lopez foram as grandes estrelas do show do intervalo.

Bad Bunny, no entanto, não estava entre os nomes mais mencionados na especulação que sempre acompanha essa escolha.

As apostas se concentravam principalmente em Adele e Taylor Swift, personalidade ligada nos últimos anos à NFL.