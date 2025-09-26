° / °
MÚSICA

Orquestra Criança Cidadã participa de concertos globais em defesa da paz

Jovens músicos pernambucanos se unem a colegas de países em conflito para promover diálogo cultural

Allan Lopes

Publicado: 26/09/2025 às 17:02

A delegação da Orquestra Criança Cidadã fez conexão na Etiópia a caminho da Ásia e do Vaticano para apresentar a turnê internacional pela paz. Na bagagem, além da música e da sensibilização contra guerras, o orgulho de ser pernambucano e brasileiro.

Os músicos de unem a colegas de Rússia, Ucrânia, Irã, Israel, Palestina, Coreias do Sul e do Norte em apresentações no Japão, na Coreia do Sul e no Vaticano, com a expectativa do papa Leão 14 na plateia. A regência dos Concertos pela Paz é do maestro José Renato Accioly.

Orquestra Criança Cidadã , Show , vaticano
