Orquestra Criança Cidadã participa de concertos globais em defesa da paz
Jovens músicos pernambucanos se unem a colegas de países em conflito para promover diálogo cultural
Publicado: 26/09/2025 às 17:02
A delegação da Orquestra Criança Cidadã fez conexão na Etiópia a caminho da Ásia e do Vaticano para apresentar a turnê internacional pela paz. Na bagagem, além da música e da sensibilização contra guerras, o orgulho de ser pernambucano e brasileiro.
- Jovens da Orquestra Criança Cidadã embarcam em turnê internacional pela paz
- Trombonista Neris Rodrigues lança álbum autoral com influências do frevo ao funk
- Clássicos de Petrúcio Amorim viram concerto no Instituto Ricardo Brennand
- Orquestra Criança Cidadã promove Bazar Solidário em São Lourenço da Mata
Os músicos de unem a colegas de Rússia, Ucrânia, Irã, Israel, Palestina, Coreias do Sul e do Norte em apresentações no Japão, na Coreia do Sul e no Vaticano, com a expectativa do papa Leão 14 na plateia. A regência dos Concertos pela Paz é do maestro José Renato Accioly.