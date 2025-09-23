Em Vale Tudo, Guto Galvão vive papel inédito

No remake de Manuela Dias, o ator paraense — que também está no filme 'Manas' — será Luiz, o pai biológico de Sarita, que fará de tudo para rever a filha

Guto Galvão estreia no horário nobre da TV Globo (Divulgação)

Hoje, o ator paraense Guto Galvão estreia no horário nobre da TV Globo no remake de Vale Tudo. Ele interpretará Luiz, pai biológico de Sarita (Luara Telles), que reaparece na vida da filha e mexe com a rotina da família adotiva formada por Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima).

Determinado a se aproximar da criança, a chegada do personagem promete agitar o núcleo, provocando insegurança nas mães e também em Marco Aurélio (Alexandre Nero), tio da menina. O conflito deve abrir espaço para discussões sobre adoção, vínculos afetivos e identidade.

No enredo, Luiz apresenta documentos que comprovam sua paternidade. Ele revela que tem diabetes, chegando a receber ajuda financeira de Cecília e Laís para comprar remédios, e desperta em Sarita a vontade de conhecê-lo, situação que intensifica o drama do casal diante da possibilidade de perder espaço na vida da filha.

Ao Viver, o ator revela que Luiz chega à trama trazendo dilemas sobre reencontros e laços familiares. “Isso me fez questionar várias coisas sobre relacionamentos e a importância da figura paterna. Para me preparar, busquei entender mais sobre crianças que tiveram pais ausentes”, afirma.

Sobre a sua estreia no horário nobre, Guto não esconde a felicidade. “Sempre tive o sonho de fazer uma novela das nove, e poder realizar isso logo em Vale Tudo, ainda mais com um personagem inédito que não existia na versão original, é uma grande celebração. Espero transmitir muitas emoções intensas”, festeja. Segundo o artista, a expectativa é provocar o público.

Aos 32 anos, Guto Galvão é natural de Belém do Pará e radicado há sete anos no Rio de Janeiro. Em seu currículo, já contabiliza participações na novela Amor Perfeito (2023) e nas terceira e quarta (ainda inédita) temporadas de Arcanjo Renegado, série do Globoplay. No cinema, participou dos filmes Pureza (2019), de Renato Barbieri, e Manas (2024), de Marianna Brennand. Agora, assume seu primeiro papel de destaque em uma novela das nove. “É muito louco pensar que, há poucos anos, isso era algo tão distante. É uma vitrine sem igual”, celebra.

