Oficina de iluminação cênica e dança abre inscrições em Caruaru

Os encontros acontecerão entre os dias 07 e 23 de outubro, no SESC Caruaru, voltados para mulheres cis, trans e a população LGBTQIAPN+

Projeto é coordenado pela iluminadora e pesquisadora Natalie Revorêdo (Foto: Divulgação)

Estão abertas até a próxima terça-feira (30) as inscrições para a oficina Elã Mulher – Germinando Narrativas, projeto que une iluminação cênica, dança e práticas corporais em uma jornada artística, criativa e sensível de autoconhecimento. A iniciativa, idealizada pela iluminadora e pesquisadora Natalie Revorêdo, será realizada em Caruaru, com atividades no Sesc e culminância no Teatro Lycio Neves (TEA). As inscrições estão sendo efetuadas através deste link.

O projeto propõe um mergulho no corpo como território de memória, potência e criação, convidando mulheres cis, trans e a população LGBTQIAPN+ a protagonizarem suas próprias histórias. Ao longo de 72 horas de oficinas formativas e vivenciais, as participantes terão contato com a dança, a escrita intuitiva, as brincadeiras de rua, a poética da luz em movimento e conceitos básicos técnicos da iluminação cênica. Compreendendo, assim, a iluminação e o movimento como ferramentas expressivas e transformadoras na composição artística.

“O CorpoLuz é um espaço de troca, investigação e experimentação. Queremos potencializar a presença criativa das participantes, expandindo a relação entre corpo, dança e a poética da iluminação, para que cada uma descubra caminhos para viver e sentir a cena de maneira mais confiante e confortável, alimentando a construção do pertencimento das narrativas cênicas, despertando a percepção para os elementos que compõe e dialogam a dramaturgia cênica, em especial, a poética dançante da luz”, destaca Natalie Revorêdo.

As oficinas acontecerão entre os dias 07 e 23 de outubro, no SESC Caruaru, com carga horária distribuída em encontros práticos e teóricos. No dia 28 de outubro, a experiência ganha palco no TEA Caruaru, com a culminância aberta ao público.

O Elã Mulher – Germinando Narrativas é um projeto incentivado pelo Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura via o edital Funcultura-PE e integra um movimento de valorização da arte como espaço de cura, empoderamento e fortalecimento do coletivo.