Nazaré da Mata celebra força criativa na Feira Rural no domingo (28)

(Divulgação)

Neste domingo (28), Nazaré da Mata abre as portas da sua alma cultural para receber a Feira Rural. O evento, que ocupará a Praça do Frevo a partir das 10h, é um convite para a tradição, na arte e na força criativa das mulheres da Mata Norte, revelando ao público de Pernambuco e do Brasil a beleza de um território que respira cultura em cada esquina.

À frente do projeto está Cleonice Maria da Silva, artesã, artista e brincante da cultura popular, que, há mais de duas décadas, se dedica ao artesanato, transformando linhas, tecidos e saberes em peças que carregam a identidade de sua terra. Das primeiras criações em utensílios domésticos, ela passou a se debruçar sobre os símbolos mais fortes da tradição nazarena, produzindo golas de caboclo, miniaturas, camisas bordadas, adereços e ornamentos que fazem ecoar a grandeza do maracatu.

Há três anos, Cleonice lidera o Casarão das Artes, espaço que se tornou referência de resistência e de esperança para as Mulheres Criativas. Ali, artesãs da região encontram não apenas um ponto de comercialização, mas também um espaço de encontro, aprendizado e valorização, que garante renda e dignidade a muitas famílias. O casarão, assim como a feira, é prova de que a cultura popular não é apenas espetáculo: é também sustento, força e identidade.

Durante todo o dia, a Feira Rural vai reunir artesãs e artesãos de várias cidades da Mata Norte, como Nazaré da Mata, Carpina, Tracunhaém, Aliança, Timbaúba, Itaquitinga e Condado. Serão mais de vinte barracas que vão colorir a praça com camisas, quadros, painéis, adereços e golas de caboclo, em um verdadeiro mosaico da criatividade popular.

O ponto alto da programação será o desfile de roupas e adereços criados por mãos femininas. Mestres de ciranda, integrantes de maracatu e baianas vão tomar a passarela com sua presença marcante, transformando o espaço em um palco de celebração, onde tradição e contemporaneidade se encontram. A cada peça exibida, estará presente a história de um povo que faz da arte o seu modo de existir.

A realização da Feira Rural é fruto de incentivo da Lei Paulo Gustavo e do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), contando com uma equipe dedicada à preservação e promoção da cultura popular. Na linha de frente, estão o diretor musical Marques Silva, o produtor musical Ricco Serafim e a diretora administrativa Erika Waléria, que juntos assinam a produção de um evento que une memória, identidade e futuro.