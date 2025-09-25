'O Agente Secreto’ mobiliza Cine Ceará com sessão cheia e elenco presente

O Agente Secreto’ chega a Fortaleza com presença do elenco e mensagem em vídeo do diretor Kleber Mendonça Filho

Elenco de 'O Agente Secreto' se reuniu para exibição no Cine Ceará (Foto: Luiz Alves)

Já percorrendo festivais e salas de cinema pelo Brasil, ‘O Agente Secreto’ teve sua estreia em Fortaleza nesta quarta-feira (24), no Cineteatro São Luiz, completamente tomado pelo público do 35º Cine Ceará.

A sessão, que integrou a mostra Exibições Especiais, contou com a presença do Giro e grande parte do elenco, entre eles a pernambucana Hermila Guedes, Alice Carvalho, Laura Lufesi, além dos cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes.



Na Espanha, o filme ganhou uma sessão especial voltada a membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e da Academia Espanhola de Cinema, responsáveis pelos prêmios Oscar e Goya. De lá, Kleber enviou um vídeo ao público cearense, relembrando sua ligação com o ‘primo cearense’ do São Luiz pernambucano e o período em que acompanhava o Cine Ceará como crítico de cinema.

"Durante todo o processo de realização de ‘O Agente Secreto’, eu imaginava como seria a sessão de estreia nesse cinema, que considero uma das salas mais espetaculares do mundo, não apenas do Brasil", disse o cineasta.