Cine Ceará reverencia trajetória de Mariana Ximenes em homenagem especial

Mariana Ximenes é homenageada no 35º Cine Ceará (Foto: Ribamar Neto/Divulgação)

No último sábado, o 35º Cine Ceará iniciou suas atividades com uma justa homenagem a uma das personalidades mais icônicas da dramaturgia do país. Com programação até sexta-feira, o festival teve um de seus momentos mais marcantes quando Mariana Ximenes, visivelmente emocionada, subiu ao palco do Cineteatro São Luiz e aceitou o Troféu Eusélio Oliveira, condecoração destinada a grandes nomes do audiovisual brasileiro, em um dos pontos altos da noite da cerimônia de abertura.



Em conversa exclusiva com o Viver, a atriz descreveu a onda de lembranças que a invadiu naquele momento em um verdadeiro flashback de sua carreira, passando pelos primeiros trabalhos na TV até a conexão com sua ancestralidade, sendo filha da cearense Fátima Ximenes. "Estou muito emocionada por ter tido a oportunidade de resgatar toda a minha trajetória cinematográfica, relembrar os encontros marcantes que tive nos sets de filmagem e também revisitar minhas raízes”, celebra.



Com mais de 30 longas-metragens no currículo, Mariana soma passagens em filmes aclamados como O Invasor e A Máquina — que lhe renderam prêmios importantes, incluindo o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro — e Um Homem Só, pelo qual conquistou o Kikito de Melhor Atriz no Festival de Gramado. Na televisão, também construiu uma trajetória sólida com mais de 20 produções e participações em sucessos de audiência como Chocolate com Pimenta, A Favorita, Passione e Mania de Você.



Em seu próximo projeto, ela viverá a saudosa Tônia Carreiro no longa Cacilda Becker em Cena Aberta, previsto para ser lançado em 2026, com direção de Julia Moraes. A produção promete um olhar sensível e original sobre a Dama do Teatro, que terá Débora Falabella no papel, explorando inclusive sua emblemática rivalidade com Tônia. “As duas deixaram uma obra, principalmente teatral, formidável, além de uma história de vida muito forte”, diz a atriz. Para a memória de ambas, certamente é uma alegria poder contar com o talento de Mariana dentro da dramaturgia brasileira.