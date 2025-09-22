Cinema pernambucano é destaque nos primeiros dias do Cine Ceará

'Para Vigo Me Voy' (esq) e 'Gravidade' foram as principais atrações no começo do Cine Ceará (Fotos: Divulgação e Petrus Cariry)

Desde a sua abertura, no último sábado (20), o 35º Cine Ceará deixa claro a força do cinema pernambucano. Como principais atrações de sábado e domingo, respectivamente, as produções Gravidade, do caruaruense Leo Tabosa, e Para Vigo Me Voy!, dos recifenses Lírio Ferreira e Karen Harley, arrancaram aplausos calorosos do público cearense.

Dentre os dois, Gravidade carrega uma ligação especial com a cidade-sede do festival. O longa foi inteiramente filmado em Fortaleza, tendo o histórico Cineteatro São Luiz, cenário de suas cenas e, posteriormente, de sua estreia no Cine Ceará, como um dos seus símbolos. Selecionado para a competitiva Mostra Ibero-Americana de Longas-Metragens, o filme agora disputa o cobiçado Troféu Mucuripe com outros cinco concorrentes.



A trama acompanha Sydia (Clarisse Abujamra) e Nina (Hermila Guedes), mãe e filha que passam uma noite isoladas na antiga mansão da família. Enquanto enfrentam uma relação difícil, são surpreendidas com a chegada de uma desconhecida, Lara (Danny Barbosa), e com o retorno de Joana (Marcélia Cartaxo), uma funcionária da casa que havia sumido sem explicações e agora carrega notícias do mundo exterior que está à beira do colapso.



Já o documentário Para Vigo Me Voy!, que integra a seção Exibições Especiais, criou seu laço com o público ao homenagear Cacá Diegues. O filme mergulha na trajetória do cineasta Cacá Diegues com sensibilidade, valendo-se de trechos restaurados de entrevistas, cenas de bastidores e registros inéditos realizados pouco antes de sua morte, em fevereiro, para criar um diálogo íntimo e comovente que emociona todo amante do cinema.



A participação de Pernambuco não se encerrou com os sucessos de abertura, ganhando agora um novo fôlego com a aguardada exibição de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, na próxima quinta-feira, que já mobiliza o público cearense na corrida por ingressos, liberados para retirada um dia antes de cada sessão.

