Fenômeno nacional, 'O Agente Secreto' tem ingressos esgotados no Cine Ceará
Candidato do Brasil a uma vaga no Oscar 2026, 'O Agente Secreto' consolida seu sucesso de público no Cine Ceará
Publicado: 24/09/2025 às 15:22
Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto' (Victor Juca)
O Agente Secreto reforça seu status de fenômeno nacional também no 35º Cine Ceará, com ingressos gratuitos esgotados em poucos minutos. O filme de Kleber Mendonça Filho, recentemente escolhido como candidato do Brasil para uma vaga no Oscar 2026, será exibido nesta quarta-feira, (24) às 19h, no histórico Cineteatro São Luiz, em Fortaleza.
A sessão integra a mostra Exibições Especiais, realizada fora da competição do festival. Com a presença de grande parte do elenco, estarão presentes nomes como a pernambucana Hermila Guedes, Alice Carvalho, Laura Lufesi, além dos cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes.
Antes de O Agente Secreto, a programação da noite começa com a exibição de três curtas-metragens da mostra competitiva: O Amor Não Cabe na Sala (BA), Canto (GO) e Thayara (PR).