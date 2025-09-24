Fenômeno nacional, 'O Agente Secreto' tem ingressos esgotados no Cine Ceará

Candidato do Brasil a uma vaga no Oscar 2026, 'O Agente Secreto' consolida seu sucesso de público no Cine Ceará

Wagner Moura em cena de 'O Agente Secreto' (Victor Juca)

O Agente Secreto reforça seu status de fenômeno nacional também no 35º Cine Ceará, com ingressos gratuitos esgotados em poucos minutos. O filme de Kleber Mendonça Filho, recentemente escolhido como candidato do Brasil para uma vaga no Oscar 2026, será exibido nesta quarta-feira, (24) às 19h, no histórico Cineteatro São Luiz, em Fortaleza.

A sessão integra a mostra Exibições Especiais, realizada fora da competição do festival. Com a presença de grande parte do elenco, estarão presentes nomes como a pernambucana Hermila Guedes, Alice Carvalho, Laura Lufesi, além dos cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes.

Antes de O Agente Secreto, a programação da noite começa com a exibição de três curtas-metragens da mostra competitiva: O Amor Não Cabe na Sala (BA), Canto (GO) e Thayara (PR).