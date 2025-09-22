Mostra 'Roxinha Lisboa: Meu Brasil Interior' começa nesta terça (23)

(Divulgação)

A partir desta terça (23), a exposição 'Roxinha Lisboa - Meu Brasil Interior', dedicada à obra da artista alagoana Maria José Lisboa da Cruz, chega à Caixa Cultural Recife, inaugurando uma temporada itinerante que passará por sete capitais brasileiras.

A mostra reúne mais de 80 obras que dialogam com diferentes momentos da carreira da artista e propõe uma imersão em seu universo criativo. Suas telas são marcadas pela força cromática, pela presença de narrativas coletivas e pelo olhar sensível sobre a cultura popular nordestina. Hoje, seu trabalho é reconhecido como um dos mais representativos da arte naïf no Brasil.



Roxinha Lisboa é autodidata e nasceu em União dos Palmares (AL), construindo sua trajetória como pintora retratando o cotidiano, as festas, a religiosidade e a vida no sertão. Após a temporada em Recife, o projeto circulará nas demais unidades da CAIXA Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, com realização da Orb Cultural e patrocínio da Caixa e do Governo do Brasil.