Édson Cordeiro celebra Zeca Baleiro em espetáculo no Projeto Seis e Meia

Show de Édson Cordeiro no Teatro do Parque traz música e emoção ao vivo (Foto: Necka Ayala)

No próximo dia 10 de outubro, o Teatro do Parque recebe um encontro especial no Projeto Seis e Meia: o cantor Édson Cordeiro apresenta o espetáculo “Ouve a Minha Voz [Cordeiro canta Baleiro]”, baseado em seu mais recente álbum.

Conhecido por sua voz única de contratenor e pela presença marcante no palco, Cordeiro mergulha na obra de Zeca Baleiro, interpretando sucessos e também canções inéditas, como “Tango do Cordeiro”, composta especialmente para ele. Por sinal, essa música lhe rendeu indicação ao Prêmio da Música Brasileira 2024.

A noite começa em clima intimista com a abertura do pernambucano Tonfil, em voz e violão. Uma experiência imperdível para quem ama música e emoção ao vivo.