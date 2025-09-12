Pedra Letícia celebra 20 anos em show no Teatro Luiz Mendonça

Nesta sexta (12), no Parque Dona Lindu, a banda goiana se apresenta com show Pedra Letícia – 20 Anos, misturando rock e comédia

(Divulgação)

Nesta sexta-feira (12), o grupo de rock Pedra Letícia apresenta o espetáculo que celebra suas duas décadas de carreira: o show 'Pedra Letícia – 20 Anos', no Teatro Luiz Mendonça, que chega ao Parque Dona Lindu, às 21h, prometendo alcançar fãs de todas as gerações.

Liderada por Fabiano Cambota nos vocais, Kuky Sanchez no baixo e Pedro Torres na bateria, a Pedra Letícia se tornou referência nacional no chamado 'rock cômico brasileiro'. A trajetória da banda ganhou projeção em 2007, quando o clipe Como que Ocê Pôde Abandoná Eu? viralizou no YouTube, ultrapassando 5 milhões de visualizações e abrindo as portas para participações em programas de TV e rádio, além de destaque em veículos como Rolling Stone e Estadão.

O grupo se consolidou ao vencer o concurso Garagem do Faustão no Domingão do Faustão e, entre 2016 e 2018, reforçou ainda mais sua presença na mídia ao assumir o posto de House Band do Programa do Porchat (RecordTV).

Nos últimos anos, em parceria com a Casa de Artistas, a banda passou por um reposicionamento estratégico que a levou dos bares para os palcos de teatro, proporcionando experiências mais imersivas e intimistas. Essa mudança culminou na gravação do especial de 19 anos, um marco na carreira da Pedra Letícia.

Com quatro álbuns de estúdio e três registros ao vivo, a banda segue atraindo fãs de todas as idades com sua mistura de música bem executada e letras irreverentes. O vocalista Fabiano Cambota vem conquistando ainda mais visibilidade como comediante e apresentador do programa A Culpa é do Cabral (Comedy Central).