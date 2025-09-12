Depois de três anos, Cordel do Fogo Encantado renasce no Mimo Festival

Cordel do Fogo Encantado deixa hiato de três anos sem apresentações (Foto: José de Holanda/Divulgação)

Nesta sexta-feira, até o céu vai se encher de cor para testemunhar o reencontro da banda Cordel do Fogo Encantado com seu público no show Palavras para Colorir o Céu, que encerra um hiato de apresentações de quase três anos de uma das mais aclamadas bandas pernambucanas. O show, gratuito, na Praça do Carmo, marca outra importante retomada cultural: a do Mimo Festival, que volta às ruas, igrejas, ladeiras e aplausos de Olinda, após sete anos de itinerância por outras cidades do Brasil e da Europa.

A banda, que nasceu nos palcos teatrais da cidade de Arcoverde, no final da década de 1990, volta a tocar com a mesma formação original, composta pelos ainda mais inspirados e experimentados José Paes de Lira (voz), Clayton Barros (violão), Emerson Calado, e Rafa Almeida e Nego Henrique (tambores). Além da força poética, cênica e musical de sempre, o Cordel chega aos palcos cheio de novidades: das estéticas às investigações sonoras e ao uso cênico e sensível da palavra como forma, cor e luz, inspiração e projeção.

“Além das músicas e poesias, usaremos a palavra em projeções, que revelam e confirmam nosso compromisso de sempre com a literatura. Está inclusive no nome da banda: Cordel. Estamos ainda mais mergulhados nessa investigação da palavra, agora também como forma e materialidade” , conta Lira.

Para o show de hoje, ele promete um repertório comprido e caprichado, com grandes sucessos, como Morte e Vida Stanley, Pra Cima Deles Passarinho e o hino sertanejo Chover, além de duas músicas novas. “O foco agora é uma nova história, uma nova narrativa, que vai servir de fábrica para um futuro disco da banda. A gente sempre usou o palco e a relação com o público para construir novos capítulos e até para finalizar nossas canções.”

Outra tradição que o Cordel fará questão de confirmar no Mimo, que devolve a banda às suas multidões, são as parcerias femininas. “Contaremos com a participação da multiartista Maria Flor, que nos oferece uma perspectiva feminina e também uma experimentação do contemporâneo, de outras gerações e expressões cênicas da voz e do corpo”, celebra Lira.

Além do show desta noite, o Cordel se apresenta de novo na programação do Mimo Festival em São Paulo, no próximo dia 19, no Vale do Anhangabaú, às 20h. “Entendemos como uma grande mística de retorno esses dois shows em locais públicos, nestas duas cidades tão importantes para a banda: Olinda e São Paulo”, comenta Lira, que celebra o reencontro com as plateias como o retorno do sonho do coletivo artístico Cordel do Fogo Encantando, que, a despeito dos intervalos, nunca chegou a se desfazer completamente. “É a retomada do diálogo, da relação com o público. O Cordel está aceso de novo”.