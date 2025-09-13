Filipe Ret desembarca em Olinda para show da Nume Tour

Filipe Ret se apresenta no Classic Hall, em Olinda (Foto: Steff Lima)

Em alta após a aclamada performance no festival The Town, em São Paulo, no último final de semana, Filipe Ret desembarca em Pernambuco para apresentar a Nume Tour no Classic Hall, neste sábado (!3), a partir das 20h. A apresentação foi considerada uma das mais catárticas do evento e a expectativa é de que o mesmo clima se repita em Olinda, diante de uma plateia de mais de sete mil pessoas.

Com duas horas de duração, o show reúne os grandes sucessos, como Da Onde Eu Venho e Libertários Não Morrem, além de faixas do disco Nume - Epílogo, lançado em julho, que fecha com chave de ouro uma trilogia composta ainda por Imaterial e Lume. “Desde a semana passada, a gente vem ajustando umas 40 faixas. É difícil agradar a todos, ainda mais com um show que já tem dois anos de estrada. Mas é um ‘problema’ muito gratificante”, celebra o rapper, em conversa exclusiva com o Viver.

Além da presença de palco eletrizante do artista, o espetáculo é potencializado por uma estrutura tecnológica de ponta, que inclui naves cenográficas imponentes, um painel central translúcido, que exibe conteúdos visuais autorais e inéditos, e recursos avançados de manipulação de imagem em tempo real, assistidos por inteligência artificial. “É um show que está sempre evoluindo”, resume.

Em clima de expectativa para a apresentação em Olinda, Filipe revela que o espetáculo será integralmente gravado. “Vai sair no YouTube e, se ficar muito bom, a gente lança também no Spotify”, adianta, deixando claro que a energia do público será decisiva para que o registro ganhe também versão em áudio. Uma chance de reviver o show ou de ouvi-lo, como só quem estava lá poderia.

