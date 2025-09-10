Max Motta apresenta 'A Cara do Brasil 7 – Sal e Sol' no Recife

Max Motta estreia no Recife neste sábado (13) (Divulgação)

O artista pernambucano Max Motta inaugura neste sábado (13) a mostra “A Cara do Brasil 7 – Sal e Sol”, no Instituto Ploeg, no bairro da Boa Vista, no Recife. A abertura acontece das 14h às 20h, com entrada gratuita. A exposição segue até 16 de novembro, reunindo mais de 60 obras, incluindo 17 inéditas, todas disponíveis para venda.

A sétima edição da série traz um mergulho em temáticas ligadas à brasilidade, identidade e resistência, distribuídas em cinco ambientes que combinam muralismo, instalações interativas e experiências sensoriais. Entre os trabalhos expostos estão releituras marcantes, como uma versão da “Pietà” de Michelangelo, em que a cena bíblica é reinterpretada com uma mulher negra e o sangue escorrendo em forma de mapa do Brasil.

O salão principal concentra a maior parte das criações, que transitam por temas como a vida à beira-mar, a celebração dos corpos negros, a nostalgia familiar e o cotidiano das feiras populares do interior. Há ainda registros visuais inspirados na música e na literatura, como as ilustrações feitas por Max para o relançamento do livro “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto.

Além das obras autorais, o público poderá conhecer trabalhos produzidos por alunos de Max Motta no Atelier Aberto, fruto de nove meses de cursos de pintura. Outro destaque é um ambiente totalmente pintado – do chão às paredes – com representações de pessoas negras, indígenas, além da fauna e flora brasileiras. No quintal do casarão, novos murais ampliam a experiência da visita.

A mostra também contará com atividades paralelas, como visitas guiadas, oficinas, apresentações artísticas e até um desfile. Realizada pela ACabra Produções, a exposição tem apoio de marcas locais e propõe um diálogo entre arte, cultura popular e memória coletiva, reforçando a proposta de colocar o povo brasileiro como protagonista.