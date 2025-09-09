Espetáculo da Cia. Dos à Deux chega ao Recife

‘Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes’ estreia amanhã na Caixa Cultural, onde fica em cartaz até o dia 20, com um total de oito sessões, sempre às 20h

O espetáculo Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, da Cia. Dos à Deux (RJ), formada pelos artistas André Curti e Artur Luanda Ribeiro, chega amanhã ao Recife para uma temporada na Caixa Cultural. A montagem une dança, teatro, circo, mímica e artes visuais e cumpre temporada até o dia 20, com um total de oito sessões, sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).



Trabalho mais recente da dupla de atores, o espetáculo traz a combinação de expressões artísticas na forma de criar. Nessa junção, o corpo é o guia da partitura e a fonte de leitura. As cenas transitam entre o onírico e a realidade, experiência que traz à tona alguns conteúdos do inconsciente coletivo e, ao mesmo tempo, reflete diretamente as particularidades. Ao longo da apresentação, o espectador é convidado a acessar o que há de mais profundo dentro de si, em assuntos como o corpo, o visceral, o medo, a solidão, a alma, a reconciliação, a luz, a cura, a morte e a vida.



“Para mim, nesse espetáculo, ficamos à beira do abismo desde o início”, conta André Curti ao Viver. “São os abismos que temos dentro de nós, essa sensação de vazio permanente, de que há algo dentro se abrindo e um outro eu está caindo dentro de si”, completa Artur Ribeiro. Ambos assinam a dramaturgia, cenografia, coreografia, encenação e performance da montagem.



Em cena, os artistas não dizem palavra alguma. Os significados se apresentam diversos e chegam ao público em camadas múltiplas e plurais. Trata-se de um espetáculo sensorial, em que o público é lançado a um emaranhado de sombras e luzes. As imagens projetadas, criadas pelo diretor de fotografia Miguel Vassy e pela artista plástica Laura Fragoso, dialogam com a dramaturgia.