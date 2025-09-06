Lista de premiados no 82º Festival de Cinema de Veneza

Jim Jarmusch, Kaouther Ben Hania e Benny Safdie são alguns nomes da lista de premiados

Ator italiano Toni Servillo posa com fotógrafos e a Coppa Volpi de Melhor Ator que recebeu por sua atuação em "La Grazia" (Graça) após a cerimônia de premiação do 82º Festival de Cinema de Veneza, em 6 de setembro de 2025 (TIZIANA FABI / AFP)

Confira a seguir a lista dos premiados no 82ª Festival de Cinema de Veneza, contemplados na cerimônia realizada neste sábado (6):



- Leão de Ouro de Melhor Filme: "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch



- Leão de Prata-Grande prêmio do júri: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania



- Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por "The Smashing Machine"



- Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em "The Sun Rises on Us All", de Cai Shangjun



- Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em "La Grazia", de Paolo Sorrentino



- Prêmio de melhor roteiro: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli



- Prêmio especial do júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi



- Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em "Silent Friend", de Ildikó Enyedi