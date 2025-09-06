Lista de premiados no 82º Festival de Cinema de Veneza
Jim Jarmusch, Kaouther Ben Hania e Benny Safdie são alguns nomes da lista de premiados
Publicado: 06/09/2025 às 19:17
Ator italiano Toni Servillo posa com fotógrafos e a Coppa Volpi de Melhor Ator que recebeu por sua atuação em "La Grazia" (Graça) após a cerimônia de premiação do 82º Festival de Cinema de Veneza, em 6 de setembro de 2025 (TIZIANA FABI / AFP)
Confira a seguir a lista dos premiados no 82ª Festival de Cinema de Veneza, contemplados na cerimônia realizada neste sábado (6):
- Leão de Ouro de Melhor Filme: "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch
- Leão de Prata-Grande prêmio do júri: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania
- Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por "The Smashing Machine"
- Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em "The Sun Rises on Us All", de Cai Shangjun
- Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em "La Grazia", de Paolo Sorrentino
- Prêmio de melhor roteiro: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli
- Prêmio especial do júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi
- Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em "Silent Friend", de Ildikó Enyedi
- Debate estético na literatura é ultrapassado, diz Itamar Vieira Jr.
- Morre Silvio Tendler, o 'cineasta dos sonhos interrompidos', aos 75 anos
- No festival de Veneza público ovaciona filme sobre Gaza
- 'Invocação do Mal 4' encerra saga do casal Warren em baixa criativa
- FIPRESCI elege 'Ainda Estou Aqui' como melhor filme do ano