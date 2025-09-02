FIPRESCI elege 'Ainda Estou Aqui' como melhor filme do ano

Vencedor do Oscar pelo Brasil, 'Ainda Estou Aqui' agora recebe o prêmio de Melhor Filme do Ano pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (FIPRESCI)

(Sony/Divulgação)

Um ano após sua estreia no 81º Festival de Veneza, onde recebeu o prêmio de Melhor Roteiro, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi eleito o Melhor Filme do Ano pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (FIPRESCI).

A votação envolveu 739 membros da associação, formada por profissionais de 75 países, e o Grand Prix FIPRESCI 2025 será entregue na abertura do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, no próximo dia 19, com presença do diretor.

Desde sua criação, em 1999, o Grand Prix nunca havia sido concedido a um filme brasileiro. O prêmio já reconheceu cineastas como Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón, Michael Haneke, Terrence Malick e Chloé Zhao. Em 2018, Walter Salles também foi homenageado pela FIPRESCI com o Prêmio pelo Conjunto da Obra, dedicado a realizadores latino-americanos.

Com a conquista do Grand Prix, Ainda Estou Aqui soma agora 61 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional, o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres), seis prêmios do júri popular em festivais internacionais e 13 prêmios Grande Otelo. O longa já foi selecionado para mais de 50 festivais no Brasil e no exterior, consolidando seu impacto global.