No festival de Veneza público ovaciona filme sobre Gaza
O filme contou com apoio à produção de nomes como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuaron e Jonathan Glazer
Publicado: 03/09/2025 às 19:48
Cena de "The Voice of Hind Rajab" (Divulgação)
A guerra em Gaza entrou hoje pelo Festival de Cinema de Veneza, na Itália, através da exibição do filme "The Voice of Hind Rajab", da diretora tunisina Kaouther Ben Hania, que esta na competição oficial e um dos fortes candidatos a vencer o Leão de Ouro. Segundo relatos da imprensa especializada, a estreia foi acolhida com forte emoção, com aplausos do público durante 22 minutos, relatou a revista Variety.
O filme contou com apoio à produção de nomes como Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuaron e Jonathan Glazer.
The Voice of Hind Rajab narra à história verídica de uma menina palestina de cinco anos que foi encontrada sem vida, em janeiro de 2024, em Gaza, dentro de um carro onde seguia com tios e primos, alvo de um ataque israelense. Antes de morrer, Hind Rajab passou várias horas ao telefone com paramédicos do Crescente Vermelho, braço da Cruz Vermelha Internacional, enquanto o carro era alvejado por militares e os familiares eram assassinados, e essas gravações serviram de base para o filme de Hania.
"As mídias apresentam as mortes em Gaza como danos colaterais. Acho isso desumanizante e é por isso que o cinema, a arte e todas as formas de expressão são tão importantes para dar voz e rosto a essas pessoas", disse Hania na conferência de imprensa, antes de entrar no tapete vermelho do festival empunhando um retrato de Hind Rajab.
A 82.ª edição do Festival de Cinema de Veneza começou no dia 27 de agosto e termina no sábado (6). Aproveitando a realização do festival, no sábado passado milhares de pessoas participaram de uma marcha, em Veneza, em defesa da Palestina e contra os ataques de Israel em Gaza. O protesto foi organizado pelo coletivo Venice4Palestine, composto por trabalhadores do setor do cinema em Itália, e por sindicatos e outras organizações do país, com o objetivo de capitalizar a atenção midiática internacional para a guerra no enclave.
Já o filme The Voice of Hind Rajab também foi o escolhido pela Tunísia na corrida ao Oscar em 2026.