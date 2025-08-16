Jonas Esticado recebeu R$ 250 mil por show em Bom Jardim; veja outros cachês

Em julho deste ano, Bom Jardim foi palco para a primeira edição do festival "Julho é Nosso", organizado pela prefeitura da cidade. Jonas Esticado, Nattan e Raí Saia Rodada estavam entre as atrações.

Festival "Julho é Nosso", em Bom Jardim. (Reprodução/Redes Sociais)

Neste ano, a festa de Emancipação Política de Bom Jardim contou com o reforço do festival "Julho É Nosso", que aconteceu no município do agreste de Pernambuco, entre os dias 14 e 18 de julho. A primeira edição do evento, organizado pela prefeitura do município, contou com 16 atrações musicais, sendo um quarto delas pagas pelo Governo do Pernambuco.

De acordo com a edição do Diário Oficial do Estado deste sábado (16), a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) pagou o cachê de R$ 250 mil pelo show do cantor Jonas Esticado no festival, além de R$ 150 mil para a banda Fulô de Mandacaru. O mesmo valor também foi pago pelo show de Felipão e Forró Moral. O grupo Forrozão das Antigas, por sua vez, recebeu R$ 90 mil do Estado, pela apresentação no mesmo evento, no dia 18 de julho.