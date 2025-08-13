Recife recebe o lançamento do projeto imersivo "Magma" de Vitória Vatroi

"Magma", de Vitória Vatroi (Divulgação)

A artista visual pernambucana Vitória Vatroi apresenta, no próximo dia 16 de agosto, a experiência sensorial e imersiva Magma – a noite em que ouvi o fogo. O evento será realizado no Box Preparação, no bairro do Cordeiro, a partir das 15h, com acesso gratuito. A obra central é um curta-metragem de animação criado em parceria com os artistas At4ci e Fracto, inspirado na ancestralidade do barro.

A produção convida o público a explorar um mundo subterrâneo habitado por criaturas feitas de barro, resultado de pesquisas sobre memória, tempo, tecnologia, território e natureza. Além da exibição do filme, a programação inclui esculturas, jogo no metaverso com óculos de realidade virtual, projeção mapeada e uma vivência prática com barro ministrada por Vitória.

O projeto dá continuidade ao trabalho iniciado por Vatroi em Deságue, curta que estreou em 2024 e marcou o início de sua pesquisa sobre as tradições ceramistas. Em Magma, a artista une cerâmica e tecnologia para criar uma experiência que atravessa passado, presente e futuro, incentivando uma nova conexão com o barro como linguagem viva e ancestral.

Antes de Magma, o trabalho Deságue integrou a mostra Alumbramento, no Museu Nacional da República, em Brasília, durante o Festival Latinidades 2025. Inspirado na tradição ceramista de Tracunhaém, o filme afro-surrealista combina máscaras de inspiração negro-africana, criadas pela própria artista, e trilha sonora do pianista Amaro Freitas.

Com mais de 10 anos de trajetória, Vitória Vatroi atua de forma multidisciplinar e integra os coletivos CARNI e Trovoa/PE. Em 2024, fundou o Estúdio Mawú, onde desenvolve peças autorais, colaborações com mestres ceramistas e pesquisas artísticas voltadas à valorização de saberes sustentáveis e comunitários.