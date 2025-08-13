Adriana Calcanhotto traz clima intimista ao Festival Palco Brasil

Adriana Calcanhotto é atração do Festival Palco Brasil (Foto: Léo Avesar/Divulgação)

No distante 4 de maio de 1990, uma sexta-feira, o Diario de Pernambuco anunciava no Viver: ‘Adriana Calcanhoto em concerto solo no Teatro de Santa Isabel’. Era a primeira vez que a artista gaúcha se apresentava por aqui. Passados 35 anos e com um ‘T’ a mais no nome, Calcanhotto retorna ao Recife com o mesmo formato intimista, de voz e violão, agora como atração do Festival Palco Brasil na Caixa Cultural. As apresentações, com ingressos esgotados, acontecem nesta quinta-feira, sexta e sábado, sempre às 20h.



Aquele show de 1990 chegou ao Santa Isabel impulsionado pelo sucesso de Enguiço, seu álbum de estreia, que lhe rendeu um Disco de Ouro e emplacou a música Naquela Estação na trilha da novela Rainha da Sucata. O próprio Diario, na época, destacava como a louríssima cantora já ‘fazia sucesso com suas apresentações pelo Brasil’, trazendo no repertório pérolas como Caminhoneiro, Namoradinha de Um Amigo Meu, Sonífera Ilha, Injuriado e Pierrot Apaixonado. Mas suas canções autorais, como a que dava título ao disco, ainda apareciam timidamente no repertório.



Três décadas e meia depois, Adriana Calcanhotto está consolidada como um dos nomes mais profícuos da MPB. Se o cabelo platinado ficou no passado, a conexão com o público pernambucano só fez crescer, comprovada a cada passagem pela cidade, parada obrigatória em sua trajetória. Ano após ano, seja ao violão ou acompanhada por banda, a impressão deixada naquele 4 de maio nunca foi esquecida

No Palco Brasil, a artista promete noites memoráveis com sucessos autorais, como Mentiras, Esquadros e Vambora, além de releituras de Caetano Veloso e Claudinho & Buchecha. Quem perder os três shows terá uma nova chance em 25 de outubro, quando a artista apresenta seu alter ego “para baixinhos” Adriana Partimpim, com o show O Quarto no Palco, no Guararapes.