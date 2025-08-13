Mostra de Cinema Árabe Feminino exibe filmes no Recife

Mostra de Cinema Árabe feminino chega a sua 5ª edição a partir desta quarta (13) até o dia (17)

(Divulgação)

Chegando à quinta edição, a Mostra de Cinema Árabe Feminino, que propõe uma reflexão crítica sobre as imagens como arquivos vivos da História, reúne filmes que dialogam com temas urgentes e afetos compartilhados em tempos de massacres. O projeto, com programação inédita, chega ao Recife nesta quarta (13), com sessões gratuitas no Cinema da Fundaj e no Cinema São Luiz, até o dia 17.

“Em um contexto marcado pela violência extrema orquestrada por Israel contra o povo palestino e pela tentativa de silenciamento institucional do horror, a Mostra se afirma como espaço de resistência e solidariedade através do cinema”, explicam as curadoras da mostra, Alia Ayman, Analu Bambirra e Carol Almeida.

O evento promove exibições de filmes, mesas redondas, sessões comentadas, sessões exclusivas com alunos, uma masterclass online com inscrição prévia, aberta a participantes de todo o Brasil, e ministrada pela diretora libanesa Rania Stephan.

Confira a programação completa:

RECIFE | FUNDAJ Derby e Cine São Luiz

13/08 (Quarta-feira) – FUNDAJ Derby

17h30 – Rainhas (Marrocos, França, 2022, 83’) | 12 anos

19h30 – Sudão, Lembre de Nós (França, 2024, 76’) – Sessão comentada por Soraia de Carvalho | 12 anos

14/08 (Quinta-feira) – FUNDAJ Derby

16h – Sessão educativa (fechada)

18h30 – Os Três Desaparecimentos de Soad Hosni (Líbano, 2011, 70’) – Sessão com legenda descritiva | 16 anos

20h – Fatma 75 (Tunísia, 1975, 60’) – Sessão com legenda descritiva | 12 anos

15/08 (Sexta-feira) – FUNDAJ Derby

18h – Curtas-metragens (58’): Amor Transado (Bélgica, 2018, 24’); Um Retrato de Michel (EUA, Alemanha, 2024, 44’) | 12 anos

19h30 – Sessão Solidariedade Brasil-Árabe: Sua Majestade, O Passarinho (Brasil, 2022, 22’); Slingshot Hip Hop (Palestina, 2008, 83’) – Sessão comentada por Mannu Costa e William Oliveira | 12 anos

16/08 (Sábado) – FUNDAJ Derby

16h – Curtas-metragens de Rania Stephan (96’): DANOS Para Gaza, A Terra das Laranjas Tristes’ (Ghassan Kanafani, Líbano, 2009, 2’); Memórias para um Detetive (Líbano, 2015, 31’); Trem-Trens 1: Onde Está o Trilho? (Líbano, 1999, 33’); e Trem-Trens 2: Um Desvio (Líbano, 1999-2017, 30’) | 12 anos

18h – Mesa Redonda: Conversa com a curadoria (60’) | Livre

19h30 – Sessão Solidariedade Brasil-Árabe: O Protesto Silencioso: 1929 Jerusalém (Palestina, 2019, 20’); O Canto das Margaridas (Brasil, 2024, 76’) – Sessão comentada por MAPE (Mulheres do Audiovisual de Pernambuco) | Livre

17/08 (Domingo) – FUNDAJ Derby

14h – Curtas-metragens (94’): Já Mortos (Líbano, 2024, 7’); Dançando a Palestina (Reino Unido, Palestina, 2024, 37'); Neo Nahda (Reino Unido, 2023, 12'); A Canção da Besta (França, Reino Unido, 2019, 38') | 16 anos

16h – Q (Líbano, EUA, 2023, 93’) | 16 anos

CINE SÃO LUIZ

18h30 – Sessão de encerramento: Um Estado de Devossão (Líbano, Palestina, Jordânia, Reino Unido, Kuwait, 2024, 90’) – Sessão comentada por Carol Almeida | 18 anos

ONLINE (aberta para todo Brasil mediante inscrição prévia)

24/08 (Domingo)

10h – Masterclass: “O caminho para o arquivo” com Rania Stephan (120’) - atividade com tradução simultânea (inglês/português) e intérprete de Libras | 18 anos