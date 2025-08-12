Carnaval Boa Viagem anuncia line-up completo e pré-vendas

Com ingressos limitados, open bar super premium e atrações consagradas, a festa Carnaval Boa Viagem acontecerá entre 15 e 17 de fevereiro, na Av. Boa Viagem

(Foto: Leo Aversa)

Considerado por pernambucanos e turistas como uma das melhores festas de carnaval do Brasil, o Carnaval Boa Viagem anunciou a programação completa que fará a sua diversão em 2026. Superando as expectativas e proporcionando uma festa ainda melhor para os foliões, o evento acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, na Arena Boa Viagem, reforçando o tema que ‘Na Praia é Melhor’.

Unindo a tradição do carnaval recifense com as atrações mais desejadas do momento, o evento preparou um line up para nenhum folião colocar defeito. Trazendo as maiores e melhores atrações do país, se apresentarão por lá, do domingo até a terça-feira da folia, nomes como Jorge & Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão, Saulo Fernandes e Gusttavo Lima.

Mas não para por aí! Desejado por pessoas que querem desfrutar de um evento completo, além das atrações musicais, o carnaval Boa Viagem, chegará a sua 7ª edição reafirmando para que veio: proporcionar para os foliões muito mais que uma festa de carnaval, e sim uma experiência única e completa.

Caprichando em todos os detalhes, o evento oferecerá estrutura completa em um dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Boa Viagem, com áreas de alimentação gourmet para recarregar a energia, espaços pensados no conforto do público e open bar super premium, que oferecerá para os presentes de água à espumante.

A pré-venda, com ingressos limitados e exclusivos, priorizando o conforto e o bem-estar de cada público do Carnaval Boa Viagem, começa nesta terça-feira (12), com entradas a partir de R$ 690, por dia. Elas podem ser adquiridas na Ticket Folia e no site do Carnaval Boa Viagem.