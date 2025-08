CINEMA

'O Agente Secreto', premiado em Cannes, será filme de abertura do festival de Brasília

O filme, que estreia no circuito comercial brasileiro no dia 6 de novembro, venceu o prêmio de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes.

Estadão Conteúdo

Publicado: 05/08/2025 às 22:01