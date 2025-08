Carlinhos de Jesus, Orquestra Super Oara e Los Cubanos animam o Recife Antigo

Carlinhos de Jesus, Orquestra Super Oara e Los Cubanos chegam no Mirante Dançante no dia 27 de setembro

(Divulgação)

No dia 27 de setembro, o Mirante do Paço, no Bairro do Recife, recebe a primeira edição do Mirante Dançante, evento que celebra a música ao vivo e a dança de salão de mais de 1500 metros com vista panorâmica para o Rio Capibaribe.

A Orquestra Super Oara traz sua versatilidade e talento para interpretar clássicos, enquanto o grupo Los Cubanos aporta a energia contagiante da salsa e dos ritmos caribenhos, garantindo uma atmosfera vibrante e animada para todos os presentes.

Além disso, o dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus conduz a noite com sua técnica refinada e carisma inconfundível, proporcionando momentos de pura emoção e dança de salão.