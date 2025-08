'O Agente Secreto' será exibido no Festival de Nova York

(Foto: Victor Jucá)

O Agente Secreto acaba de aparecer em evidência em mais um grande evento do cinema, o Festival de Nova York, que ocorre entre 26 de setembro e 13 de outubro.

Um dos últimos festivais da temporada que antecede as grandes premiações da indústria, o NYFF vai trazer o longa de Kleber Mendonça Filho junto a outros títulos esperados, como Sentimental Value, de Joaquim Trier, Is This Thing On?, de Bradley Cooper, e Depois da Caçada, de Luca Guadagnino, que abre o festival.

Filmes oscarizados como Ainda Estou Aqui, Anora e O Brutalista estiveram entre os trabalhos exibidos na última edição do evento.

Protagonizado por Wagner Moura e ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto terá suas primeiras sessões no Brasil no dia 10 de setembro, no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz.

O filme abrirá também o Festival de Brasília, no dia 12 de setembro, e chega aos cinemas de todo o país em 6 de novembro.

