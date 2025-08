Ingressos para pré-estreia de "O Agente Secreto" no Recife esgotam em menos de 1 minuto

Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux e Wagner Moura (Foto: Brent Travers/Divulgação)

A pré-venda dos ingressos do filme pernambucano "O Agente Secreto", iniciou às 12h desta segunda-feira (4) e antes mesmo das 12:01 já estava esgotada no site do Sympla, onde foram vendidas as entradas para a sessão do Teatro do Parque, no Recife. A reportagem do Diario chegou a selecionar dois bilhetes, mas no momento que foi solicitado o pagamento, o site não carregou para a próxima etapa e só voltou ao ar segundos depois, quando os ingressos não estavam mais disponíveis.

O site do Ticket Simples, onde seriam vendidos os ingressos para a sessão do Cinema São Luiz, também no Recife, saiu do ar minutos antes das 12h e ainda não havia disponibilizado o link para a compra dos bilhetes para o filme. A reportagem do Diario apurou que o site voltou a funcionar por volta das 12h05 já com os ingressos esgotados. No entanto, minutos mais tarde chegou a abrir mais alguns ingressos para venda. As duas sessões estão programadas para acontecer no dia 10 de setembro.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

No Instagram da Vitrine, onde foram anunciadas as vendas, internautas brincaram com a situação. “Pelo visto, os ingressos também foram secretos”, disse uma seguidora. “Esgotou tudo em 10 segundos? Tinham quantos disponíveis… 10?”, questionou outra.

"O Agente Secreto" é o novo filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, premiado com a palma de ouro de Melhor Diretor no Festival de Cannes deste ano. O longa-metragem é protagonizado pelo ator Wagner Moura, que recebeu o prêmio de Melhor Ator pelo filme também no Festival de Cannes. O elenco ainda conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho e várias outras estrelas.